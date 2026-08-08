    • 8 de agosto de 2026 - 11:13

    El conmovedor mensaje de Newell's tras la muerte de Jorge Messi: "Gracias por enseñarle a amar estos colores"

    El club rosarino lo recordó como un reconocido hincha y destacó su papel en la carrera del mejor jugador de su historia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    A través de sus redes sociales, Newell’s recordó a Jorge como un “reconocido hincha leproso” y resaltó su acompañamiento permanente a Lionel desde sus primeros años en el fútbol.

    “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, expresó la institución en el mensaje publicado este sábado.

    El posteo de Newell´s

    El club también destacó el papel que tuvo Jorge detrás de escena durante el crecimiento de su hijo: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

    Jorge acompañó a Lionel durante sus primeros años en el club rosarino y fue una figura central en las decisiones que marcaron el comienzo de su carrera. El capitán de la Selección Argentina comenzó a jugar en las inferiores de Newell’s, donde rápidamente se destacó por su talento.

    En su despedida, el club eligió hacer hincapié también en el vínculo afectivo de Jorge con la institución. “Gracias por enseñarle a amar estos colores”, escribió Newell’s, en referencia a la pasión que el padre de Messi transmitió a su hijo por el equipo rosarino.

    Por último, la institución expresó sus condolencias a la familia y envió un mensaje especialmente dirigido a los seres queridos de Jorge: “La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento”.

    “Hasta siempre, leproso”, concluyó el club.

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