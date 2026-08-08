El conmovedor mensaje de Newell's tras la muerte de Jorge Messi: "Gracias por enseñarle a amar estos colores"

El club rosarino lo recordó como un reconocido hincha y destacó su papel en la carrera del mejor jugador de su historia.

Newell’s Old Boys despidió con profundo dolor a Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, quien murió este sábado a los 68 años en la ciudad de Rosario. El club rosarino destacó su vínculo con la institución y el rol fundamental que tuvo en la carrera del capitán de la Selección argentina.

A través de sus redes sociales, Newell’s recordó a Jorge como un “reconocido hincha leproso” y resaltó su acompañamiento permanente a Lionel desde sus primeros años en el fútbol.

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, expresó la institución en el mensaje publicado este sábado.

El posteo de Newell´s El club también destacó el papel que tuvo Jorge detrás de escena durante el crecimiento de su hijo: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

Jorge acompañó a Lionel durante sus primeros años en el club rosarino y fue una figura central en las decisiones que marcaron el comienzo de su carrera. El capitán de la Selección Argentina comenzó a jugar en las inferiores de Newell’s, donde rápidamente se destacó por su talento.