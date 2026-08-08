    • 8 de agosto de 2026 - 12:33

    Dolor en el fútbol argentino: la AFA dispuso un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi

    La AFA confirmó que habrá un minuto de silencio en todos los partidos de esta fecha y que jugadores, árbitros y cuerpos técnicos utilizarán un brazalete negro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La entidad también determinó que los jugadores, cuerpos técnicos y planteles arbitrales utilicen un brazalete negro como señal de duelo durante los encuentros de esta fecha.

    A través de un comunicado, la AFA expresó su pesar por el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina y transmitió sus condolencias a toda la familia Messi.

    Además, como parte de las medidas adoptadas por la entidad, las banderas de las instalaciones de la AFA permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto, en señal de duelo.

    El mensaje de la AFA para Lionel Messi

    “El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, señaló la Asociación del Fútbol Argentino en el comunicado.

    La entidad agregó que el presidente Claudio Tapia, los integrantes del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel Messi, sus hermanos, familiares y seres queridos “en este momento de inmensa tristeza”.

    Jorge Messi murió durante la madrugada de este sábado en un sanatorio de Rosario, a los 68 años, luego de atravesar una prolongada enfermedad.

    Padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, y esposo de Celia Cuccittini, Jorge tuvo un papel fundamental en la carrera del capitán de la Selección argentina. Además de acompañar su recorrido desde los primeros años, estuvo a cargo de buena parte de los asuntos vinculados con la trayectoria profesional del futbolista.

    Lionel Messi regresaría a la Argentina

    Tras conocerse la noticia, se espera que Lionel Messi viaje desde Miami hacia la Argentina para acompañar a su familia.

    El futbolista tenía previsto disputar este sábado un nuevo partido con Inter Miami por la Leagues Cup, frente a Monterrey de México. Sin embargo, la muerte de su padre modificó sus planes y se aguarda información sobre su regreso al país.

    La jornada del fútbol argentino estará así marcada por el homenaje a Jorge Messi, mientras el mundo del deporte acompaña al máximo referente de la Selección en este difícil momento.

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