Renunció el director de Marketing de la AFA en medio de investigaciones en Estados Unidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa horas de fuerte repercusión institucional. Leandro Petersen presentó su renuncia como director de Marketing y Marca Global de la AFA en medio de las investigaciones que involucran al organismo y de las versiones que lo señalan como el supuesto testigo secreto citado en una causa judicial en Estados Unidos.

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La salida de Petersen se produce mientras la justicia estadounidense analiza movimientos financieros sospechosos vinculados con la empresa TourProdEnter en entidades bancarias de ese país. Aunque no existe confirmación oficial sobre su participación en esa investigación, su renuncia alimentó las especulaciones.

Durante su despedida, acompañado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , el ahora exdirectivo buscó desligar su decisión de la situación judicial.

“Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto. Tengo otros desafíos. Siempre estaré a disposición de AFA. De estos lugares uno nunca se va”, expresó.

Petersen también publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde destacó su paso por la AFA durante los últimos nueve años.

“Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifiqué en los últimos meses. Durante nueve años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial”, escribió.

El exdirector agradeció especialmente a Claudio Tapia, a Pablo Toviggino y al Comité Ejecutivo por el respaldo recibido para desarrollar proyectos comerciales y de posicionamiento internacional de la marca AFA.

El rol que ocupaba en la AFA

Petersen era uno de los principales responsables del área comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino. Durante su gestión se concretaron acuerdos internacionales y patrocinios que potenciaron la imagen global de la Selección argentina, especialmente después de la obtención de la Copa del Mundo.

Su salida representa un cambio importante dentro de una de las áreas más estratégicas del organismo.

Rumores políticos y posible candidatura en Boca

Además del impacto institucional, en el ambiente del fútbol comenzaron a circular versiones sobre el futuro político de Petersen. Según trascendió, tendría intenciones de participar en la vida política de Boca Juniors y evaluaría presentarse como candidato a presidente en las elecciones previstas para diciembre de 2027.

Por el momento no realizó anuncios oficiales sobre una eventual candidatura, aunque en el entorno futbolístico aseguran que analiza dar ese paso una vez finalizada su etapa en la AFA.