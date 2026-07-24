AFA publicó un emotivo spot donde comenzó con el operativo de retener a Lionel Scaloni en la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino reconoció el recorrido de Lionel Scaloni al frente de la Selección, justo cuando el entrenador volvió a su pueblo natal entre muestras de afecto popular, después de alcanzar el subcampeonato en el Mundial frente a España. La pieza fue publicada en un clima de incertidumbre , ya que el propio técnico admitió entre lágrimas que evaluará su continuidad.

Caso AFA: uno de los apuntados por la Justicia de EE.UU. fue socio del dueño de la mansión de Pilar

El video comienza con una pregunta que interpela al hincha: “Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor selección argentina de la historia, ¿le hubieras creído?”. Mientras suena el himno y se ven imágenes de Scaloni en el banco, el mensaje apunta al inicio de un ciclo inesperadamente exitoso.

El relato sigue con un guiño a los escépticos: “Que bancar a muerte un DT interino era el primer paso para alcanzar la gloria eterna. ¿Qué hubieras pensado?”. El narrador apela a la memoria colectiva, recordando los inicios de un proyecto que parecía transitorio, pero desembocó en una de las etapas más gloriosas del fútbol nacional.

El video no evita el costado emotivo. Se detiene en la figura de Lionel Messi y en el impacto del ciclo: “Con una mano en el corazón. Si alguien te hubiera asegurado que íbamos a ver a Messi sonreír otra vez después de aquella final del 2014, con 70 de 93 partidos ganados, que todo iba a empezar con un Maracanazo”. Así, se evoca la consagración en la Copa América 2021 ante Brasil, con el gol de Ángel Di María como punto de partida de la ilusión.

A continuación, el repaso se detiene en la gesta de Qatar 2022: “Para después poner de rodillas a los europeos. Que íbamos a salir campeones del mundo ese mismo año, con la unión de los argentinos como nunca se vio en las calles”. Se recuerda la final ante Francia, definida por penales, y las celebraciones multitudinarias en todo el país.

La pieza audiovisual suma otra pregunta: “Y que seríamos bicampeones de América, con chicos que luchaban por cumplir el sueño a su ídolo de chicos. ¿Lo hubieras soñado?”. El video muestra imágenes de los festejos recientes y de la emoción de Messi y el plantel, tras la conquista de la Copa América 2024.

El Mundial de 2026 ocupa un lugar especial en el relato: “Si hace tan solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero, que un Messi con 39 años haría un hat-trick en el partido inaugural, que dejábamos afuera a los ingleses siendo otra vez finalistas del mundo”. Así, se resume el camino de la selección en la última Copa del Mundo, en la que llegó a la séptima final de su historia y perdió ante España, pero volvió a emocionar a su gente y a consolidar una identidad colectiva.

En respuesta a lo sucedido tras la final, la AFA difundió un mensaje de orgullo y gratitud. El corto sostiene: “¿Cómo te hubieras sentido? Seguramente orgulloso. Como te sentís ahora. De un equipo que hizo ordinario lo extraordinario”. El reconocimiento de la dirigencia y la hinchada apuntó a dimensionar el proceso y el sentido de pertenencia generado por el grupo.

Sobre el final, el homenaje deja una puerta abierta: “¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos, porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando”. La incertidumbre sobre la continuidad del entrenador se cuela en cada frase.

Después de la final ante España, Lionel Scaloni enfrentó la pregunta que nadie quería escuchar tan pronto: si continuará o no en el cargo. En la conferencia de prensa, el técnico expresó conmovido: “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”. Además, admitió la necesidad de un proceso de reflexión: “Se necesitan muchas cosas para seguir”.

El ciclo exitoso de Scaloni al frente de la selección argentina, iniciado en agosto de 2018, dejó huellas en el fútbol internacional y en la memoria de los hinchas. El propio DT, entre lágrimas, no ocultó el peso emocional del momento y la dificultad de tomar decisiones en caliente.

Durante los días posteriores a la final, Pujato se convirtió en epicentro de agradecimientos y homenajes. Vecinos y fanáticos se acercaron a la puerta de la casa de Scaloni para saludarlo y hacerle sentir el cariño popular. El entrenador recibió diversos obsequios: cajones de frutillas, una torta decorada con motivos de la selección argentina, y la petición de firmar una camioneta ploteada con imágenes de Messi.

El ambiente festivo incluyó un show de chamamé, donde músicos locales le dedicaron canciones en reconocimiento a su trabajo. Aceptando cada presente, el entrenador devolvió gestos de emoción y gratitud, en una escena cargada de humanidad.

El camino recorrido bajo el mando de Scaloni se sintetiza en la capacidad de transformar lo extraordinario en cotidiano para millones de personas. A pesar de la derrota en la última final, el proceso fue celebrado como uno de los más exitosos y emotivos de la historia argentina.