    • 31 de julio de 2026 - 19:23

    El motivo por el cual Boca evalúa mudar su localía al estadio de Huracán

    La dirigencia de Boca Juniors analiza por estos días una decisión drástica debido a los problemas en el mantenimiento de su estadio, mudar su localía temporalmente.

    El mal estado de la Bombonera.

    El mal estado de la Bombonera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El principal motivo detrás de esta medida es el mal estado del campo de juego de La Bombonera. Durante el parate por el Mundial, el club llevó adelante intensos trabajos de resembrado y remodelación del suelo —incluyendo el uso de maquinaria pesada para levantar sectores dañados—, especialmente en la zona de los bancos de suplentes, la cual recibe menor cantidad de luz solar. Sin embargo, la recuperación de la hierba no evolucionó en los plazos esperados y el césped quedó muy deteriorado, algo que quedó en evidencia en los últimos encuentros

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    Ante este escenario, la comisión directiva encabezada por Juan Román Riquelme avanzó en sondeos informales y diálogos con la dirigencia de Huracán. El "Palacio" pica en punta por su cercanía geográfica con Brandsen 805, descartando de momento otras opciones que se habían barajado como Racing o Vélez.

    De confirmarse el acuerdo en las próximas horas, Boca se mudaría a Parque Patricios para afrontar los siguientes tres encuentros clave:

    • Estudiantes de La Plata (Torneo Clausura)
    • Vélez Sarsfield (Torneo Clausura)
    • Deportivo Recoleta (partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana)
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