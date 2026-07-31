El motivo por el cual Boca evalúa mudar su localía al estadio de Huracán

El principal motivo detrás de esta medida es el mal estado del campo de juego de La Bombonera. Durante el parate por el Mundial, el club llevó adelante intensos trabajos de resembrado y remodelación del suelo —incluyendo el uso de maquinaria pesada para levantar sectores dañados—, especialmente en la zona de los bancos de suplentes, la cual recibe menor cantidad de luz solar. Sin embargo, la recuperación de la hierba no evolucionó en los plazos esperados y el césped quedó muy deteriorado, algo que quedó en evidencia en los últimos encuentros