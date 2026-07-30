    • 30 de julio de 2026 - 21:20

    Boca sufrió en Chile, perdió en los 90 minutos, pero eliminó a O'Higgins por penales y avanzó a octavos

    El Xeneize cayó 1-0 pero quedó igualado en la serie. En la definición desde los doce pasos se impuso 4-3 con una gran actuación de Álvaro Montero y ahora enfrentará a Recoleta de Paraguay.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors tuvo que trabajar más de la cuenta para seguir con vida en la Copa Sudamericana. El Xeneize perdió 1-0 ante O'Higgins en Chile, pero logró la clasificación a los octavos de final al imponerse 4-3 en la definición por penales, donde el arquero Álvaro Montero fue una de las grandes figuras.

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    El conjunto chileno fue superior durante gran parte del encuentro y encontró el gol a los 72 minutos, cuando Francisco "Panchito" González aprovechó un rechazo defectuoso de Jorge Figal dentro del área y definió de volea para igualar la serie.

    Boca sintió el impacto y estuvo cerca de quedar eliminado. Thiago Vecino desperdició una clara oportunidad para ampliar la ventaja de O'Higgins y, del otro lado, el arquero Omar Carabalí sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas ante Tomás Aranda y otros intentos del conjunto argentino.

    Con el 1-0 consumado, la clasificación se definió desde los doce pasos.

    Allí, Boca mostró mayor eficacia. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Jorge Figal y Lautaro Blanco convirtieron sus remates, mientras que Tomás Aranda falló el suyo.

    En O'Higgins anotaron Francisco González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela, pero Thiago Vecino desvió su disparo y Álvaro Montero le contuvo el penal a Luis Pavez, una atajada que terminó siendo determinante para sellar el pase del conjunto argentino.

    Pese a una actuación discreta y a haber sufrido durante gran parte del partido, Boca cumplió el objetivo de avanzar de ronda y ya conoce a su próximo rival: Recoleta de Paraguay, con quien disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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