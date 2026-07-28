Carlos Palacios volvió a lesionarse en Boca y está casi descartado para la revancha ante O'Higgins

Las lesiones siguen siendo un dolor de cabeza para Carlos Palacios . Este martes, el mediocampista chileno sufrió una molestia en un aductor durante un entrenamiento de Boca Juniors y quedó prácticamente descartado para el partido de vuelta frente a O'Higgins , por los playoffs de la Copa Sudamericana .

Preocupación en Boca: el arquero Álvaro Montero terminó con molestias tras la derrota ante Riestra

El Vasco Arruabarrena recuperó a dos jugadores antes de la revancha contra O'Higgins por la Copa Sudamericana

El encuentro se jugará este jueves, desde las 21.30, en el estadio El Teniente de Rancagua. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará sellar la clasificación a los octavos de final tras imponerse por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera.

Según informó el periodista Augusto César , de ESPN, la dolencia dejaría al futbolista fuera de la delegación que viajará a Chile, a la espera de los estudios médicos que determinarán el grado de la lesión.

La nueva molestia agrava un año muy complicado para Palacios, que prácticamente no pudo tener continuidad por distintos problemas físicos.

El mediocampista comenzó 2026 con una sinovitis, luego fue sometido a una operación de meniscos y, tras la recuperación, sufrió una lesión muscular. Cuando parecía estar listo para regresar, una molestia en el pectíneo lo dejó afuera del duelo de ida ante O'Higgins y también del debut de Boca en el Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra.

Ahora, la lesión en el aductor vuelve a frenar su recuperación.

Apenas 17 minutos en toda la temporada

Las estadísticas reflejan el difícil presente del futbolista. En todo 2026, Palacios solo disputó 17 minutos oficiales, cuando ingresó como suplente en el partido de Copa Argentina frente a Sarmiento.

No sumó minutos en el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana.

El contraste con la temporada anterior es significativo. Durante 2025 disputó 2.741 minutos en seis competiciones, con un saldo de tres goles y cuatro asistencias.

Mientras el cuerpo médico evalúa el alcance de la nueva lesión, Boca pierde una alternativa para un compromiso clave en Chile. Palacios, que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2029, sigue sin poder encontrar continuidad debido a una seguidilla de problemas físicos que marcaron toda su temporada.