Preocupación en Boca: el arquero Álvaro Montero terminó con molestias tras la derrota ante Riestra

La derrota de Boca frente a Deportivo Riestra no solo dejó preocupación por el el resultado y el rendimiento del equipo. En el Xeneize también se encendieron las alarmas por la situación física del arquero Álvaro Montero, quien finalizó el partido con una molestia y será evaluado por el cuerpo médico del club en las próximas horas.

Con gusto a poco: Boca le ganó 1-0 a O'Higgins en el debut por la Copa Sudamericana

Villa volvió a jugar en Boca: fue silbado en la Bombonera y se disculpó con los hinchas

Según informó el periodista Augusto César, el arquero colombiano terminó el partido con una dolencia física y hoy será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión y conocer si podrá estar disponible para el compromiso del jueves ante O’Higgins.

Mientras tanto, el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena retomará los entrenamientos por la mañana en el predio de Ezeiza, donde comenzará a preparar la revancha por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

La agenda de Boca continuará el miércoles con el viaje rumbo a Chile para afrontar el decisivo encuentro frente a O’Higgins, que se disputará el jueves desde las 21.30. El Xeneize llegará con una ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en el partido de ida en La Bombonera.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Montero. Si los estudios confirman una lesión, Arruabarrena podría verse obligado a modificar una pieza clave justo antes de un partido determinante para las aspiraciones internacionales del equipo.

Rodolfo Arruabarrena hizo una fuerte autocrítica: “El responsable soy yo”

“Es un palo duro, un baño de realidad. Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar”, expresó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

Además, dejó una fuerte frase sobre cómo están los futbolistas: “El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela. Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O´Higgins. No hay tiempo para lamentos".

En relación a la rotación que realizó en el once, dejó en claro que una derrota no lo hará cambiar sus ideas y lo que piensa de los futbolistas: “Sé lo que tengo, en eso estoy tranquilo”.