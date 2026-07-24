Con gusto a poco: Boca le ganó 1-0 a O'Higgins en el debut por la Copa Sudamericana

Boca Juniors dio el primer paso en la Copa Sudamericana 2026 al vencer 1-0 a O'Higgins en La Bombonera, por el encuentro de ida de la serie. El único gol del partido lo convirtió Miguel Merentiel, resultado que le permite al Xeneize llegar con ventaja al desquite que se jugará la próxima semana en Chile.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cumplió con el objetivo de ganar en su estreno internacional, aunque volvió a exhibir un funcionamiento irregular y no logró despejar las dudas que arrastra desde la eliminación de la Copa Libertadores.
Merentiel marcó el único gol de Boca
En un encuentro parejo y con pocas situaciones claras, Boca encontró la diferencia gracias a Miguel Merentiel, quien definió en el segundo tiempo para establecer el 1-0 definitivo.
Antes de la apertura del marcador, el arquero Álvaro Montero fue clave para sostener el empate al responder con una gran atajada ante un remate de Martín Sarrafiore, una de las llegadas más peligrosas del conjunto chileno.
Tras el gol, el Xeneize administró mejor la posesión de la pelota y logró controlar a un O'Higgins que nunca dejó de mostrarse competitivo en su primera visita a La Bombonera.
Más allá del triunfo, el rendimiento del equipo volvió a generar interrogantes. Boca mostró dificultades para generar juego, careció de profundidad durante gran parte del partido y recién encontró tranquilidad después del tanto de Merentiel.
El estado del campo de juego también fue motivo de críticas, ya que dificultó el traslado de la pelota y el desarrollo de varias jugadas.
El mensaje de los hinchas en La Bombonera
El clima en las tribunas reflejó el momento que atraviesa el club. Los aplausos para Leandro Paredes y algunos juveniles contrastaron con los silbidos que recibió Sebastián Villa en su regreso, mientras que durante gran parte del encuentro predominó un murmullo de impaciencia.
Con este resultado, Boca viajará a Chile con una ventaja mínima y buscará sellar la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo sabe que deberá elevar su nivel futbolístico para evitar sobresaltos en la revancha.