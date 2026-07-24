Con gusto a poco: Boca le ganó 1-0 a O'Higgins en el debut por la Copa Sudamericana

Boca Juniors dio el primer paso en la Copa Sudamericana 2026 al vencer 1-0 a O'Higgins en La Bombonera, por el encuentro de ida de la serie. El único gol del partido lo convirtió Miguel Merentiel , resultado que le permite al Xeneize llegar con ventaja al desquite que se jugará la próxima semana en Chile.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cumplió con el objetivo de ganar en su estreno internacional, aunque volvió a exhibir un funcionamiento irregular y no logró despejar las dudas que arrastra desde la eliminación de la Copa Libertadores.

En un encuentro parejo y con pocas situaciones claras, Boca encontró la diferencia gracias a Miguel Merentiel, quien definió en el segundo tiempo para establecer el 1-0 definitivo.

Antes de la apertura del marcador, el arquero Álvaro Montero fue clave para sostener el empate al responder con una gran atajada ante un remate de Martín Sarrafiore , una de las llegadas más peligrosas del conjunto chileno.

Tras el gol, el Xeneize administró mejor la posesión de la pelota y logró controlar a un O'Higgins que nunca dejó de mostrarse competitivo en su primera visita a La Bombonera.

Más allá del triunfo, el rendimiento del equipo volvió a generar interrogantes. Boca mostró dificultades para generar juego, careció de profundidad durante gran parte del partido y recién encontró tranquilidad después del tanto de Merentiel.

El estado del campo de juego también fue motivo de críticas, ya que dificultó el traslado de la pelota y el desarrollo de varias jugadas.

El mensaje de los hinchas en La Bombonera

El clima en las tribunas reflejó el momento que atraviesa el club. Los aplausos para Leandro Paredes y algunos juveniles contrastaron con los silbidos que recibió Sebastián Villa en su regreso, mientras que durante gran parte del encuentro predominó un murmullo de impaciencia.

Con este resultado, Boca viajará a Chile con una ventaja mínima y buscará sellar la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo sabe que deberá elevar su nivel futbolístico para evitar sobresaltos en la revancha.