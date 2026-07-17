    • 17 de julio de 2026 - 07:30

    Boca arrancó con el pie derecho la era Arruabarrena: venció a Sarmiento y avanzó a octavos

    El Xeneize derrotó 2-0 al conjunto de Junín en el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador en su segundo ciclo.

    Boca - Sarmiento de Junín.

    Boca - Sarmiento de Junín.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors comenzó una nueva etapa con una sonrisa. En el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador en su segundo ciclo al frente del equipo, el Xeneize venció 2-0 a Sarmiento de Junín y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde buscará seguir en carrera por uno de los títulos del segundo semestre.

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    En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Boca mostró una imagen sólida, con orden defensivo y mayor intensidad respecto de sus últimas presentaciones. Si bien el desarrollo del partido fue parejo durante varios pasajes, el conjunto azul y oro logró imponer su jerarquía en los momentos decisivos para quedarse con la victoria.

    El primer gol llegó gracias a Alan Velasco, quien aprovechó una buena combinación ofensiva para abrir el marcador y darle tranquilidad al equipo. Ya en el complemento, Boca amplió la diferencia con un segundo tanto que terminó de liquidar el encuentro y selló el pase a la próxima instancia.

    El estreno de Arruabarrena dejó señales positivas. El equipo se mostró compacto, con presión alta en algunos tramos y una defensa que prácticamente no pasó sobresaltos. Además, el entrenador comenzó a plasmar su idea de juego tras una breve pretemporada al mando del plantel.

    Sarmiento intentó reaccionar y tuvo algunos avances aislados, pero nunca logró comprometer seriamente a Boca, que manejó los tiempos del partido y administró la ventaja con inteligencia hasta el pitazo final.

    Con esta clasificación, el Xeneize se metió entre los 16 mejores de la Copa Argentina y continúa con vida en un torneo que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada. El debut de Arruabarrena terminó siendo el esperado: triunfo, clasificación y un inicio alentador para una nueva etapa en el banco de Boca.

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