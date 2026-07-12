Boca confirmó cuándo se harán la revisión médica Montero y Villa para firmar como refuerzos

El arquero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa llegarán esta semana a Buenos Aires para completar los estudios médicos y convertirse oficialmente en jugadores del Xeneize.

Boca ya tiene todo listo para sumar dos nuevas incorporaciones en este mercado de pases. El club confirmó el cronograma de revisiones médicas de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes quedarán a un paso de firmar sus contratos y convertirse en refuerzos del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena.

El primero en cumplir con el trámite será Sebastián Villa. El delantero llegará este lunes a Buenos Aires para someterse a los estudios médicos y, si todo marcha según lo previsto, firmará su vínculo e iniciará su segundo ciclo con la camiseta azul y oro.

En tanto, Álvaro Montero realizará la revisión médica el martes por la mañana. Boca aguardó el final de la participación de la selección de Colombia en el Mundial 2026 para concretar su incorporación, ya que el arquero recibió unos días de descanso antes de viajar al país.

El pase de Montero se cerró en una cifra cercana a los cuatro millones de dólares por la totalidad de su ficha. El guardameta llega procedente de Vélez, donde fue una de las figuras del equipo tras disputar 17 partidos, recibir apenas 13 goles y mantener el arco invicto en siete encuentros.

Por su parte, el regreso de Villa se concretará mediante una operación valuada en 6,5 millones de dólares libres de impuestos. El atacante volverá al club luego de su salida y buscará recuperar el protagonismo en una nueva etapa con la camiseta xeneize.