La Selección Argentina volvió a entrenarse y Scaloni ya prepara la semifinal ante Inglaterra

Tras eliminar a Suiza y meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026, el plantel retomó las prácticas con la mira puesta en el duelo del miércoles frente a Inglaterra por un lugar en la final.

La Selección Argentina dejó atrás el festejo por la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 y este domingo retomó los entrenamientos para comenzar a preparar el trascendental cruce frente a Inglaterra, que se disputará el próximo miércoles.

Luego del exigente triunfo por 3-1 sobre Suiza, definido en el tiempo suplementario, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni diagramó una práctica enfocada principalmente en la recuperación física de los futbolistas que sumaron más minutos en los cuartos de final. Los primeros 15 minutos del entrenamiento fueron abiertos a la prensa, como establece el protocolo de la FIFA.

El principal objetivo del cuerpo técnico es recuperar a los jugadores que terminaron con molestias físicas tras una seguidilla de partidos de alta intensidad. Argentina llega a las semifinales luego de disputar dos encuentros con alargue en las fases eliminatorias, un desgaste que obliga a administrar las cargas de trabajo.

Mientras tanto, Scaloni y su equipo analizan a un rival que también necesitó tiempo extra para superar a Noruega en cuartos de final. Inglaterra aparece como el último obstáculo para la Albiceleste en su búsqueda de disputar una nueva final mundialista.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino bajó el tono a la histórica rivalidad entre ambos seleccionados y pidió centrar toda la atención en lo deportivo.