Chiqui Tapia a Diario de Cuyo, tras el pase a semis: "El 20 de Julio vamos a San Juan"

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una frase que rápidamente comenzó a generar repercusión en San Juan. Luego del sufrido triunfo por 3-1 frente a Suiza, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, lanzó una contundente afirmación ante Diario de Cuyo: "El 20 de julio vamos a San Juan".

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La declaración despertó expectativas entre los hinchas sanjuaninos, especialmente por el fuerte vínculo que el máximo dirigente del fútbol argentino mantiene con la Difunta Correa, a quien profesa una profunda devoción desde hace años. El sanjuanino tiene una fuerte confianza en la Selección Argentina y con su declaración dio a entender que espera lo mejor.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a una combativa Suiza en los cuartos de final del Mundial.

Tras igualar en los 90 minutos reglamentarios, la Albiceleste encontró la diferencia en el tiempo suplementario gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, sellando un triunfo por 3-1 que la depositó una vez más entre los cuatro mejores seleccionados del planeta.

Ahora, el próximo desafío será Inglaterra, rival al que enfrentará el miércoles en busca de un lugar en la gran final del certamen.

La promesa de Tapia y su vínculo con la Difunta Correa

En medio de los festejos por la clasificación, el sanjuanino Tapia sorprendió con una frase: "El 20 de julio vamos a San Juan". Dando a entender que visitará a la Difunta Correa.

La relación entre Tapia y la santa popular es conocida desde hace tiempo. El dirigente ha manifestado en reiteradas oportunidades su fe y suele visitar el lugar para agradecer y pedir protección antes de los grandes desafíos deportivos.

Ese vínculo quedó inmortalizado tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, cuando Tapia llegó a San Juan con la Copa del Mundo para cumplir una promesa y rendir homenaje a la Difunta Correa.

Aquella visita convocó a miles de fieles e hinchas, que acompañaron el recorrido del máximo trofeo del fútbol mundial hasta uno de los santuarios religiosos más emblemáticos de la Argentina.

Ahora, con la Selección nuevamente instalada entre los cuatro mejores del Mundial, las palabras del presidente de la AFA volvieron a despertar ilusión en la provincia.

Mientras el plantel se prepara para enfrentar a Inglaterra en una semifinal histórica, en San Juan ya comenzaron las especulaciones sobre una posible nueva visita de Claudio Tapia a la Difunta Correa, un lugar que el dirigente considera fundamental en su camino junto a la Selección Argentina.