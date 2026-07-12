Ni la "mufa" de Speed pudo con Argentina: el streamer se fue antes del final tras la clasificación a semifinales

La Selección Argentina eliminó a Suiza con un triunfo por 3-1 en el tiempo suplementario y se metió en las semifinales del Mundial 2026 . Pero más allá de la clasificación, uno de los personajes que se llevó todas las miradas fue el streamer Speed, quien volvió a ser protagonista por la ya famosa "mufa" que le atribuyen los fanáticos.

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El creador de contenido asistió al estadio con una camiseta de la Selección Argentina, en un intento irónico de apoyar a la Albiceleste mientras esperaba que su supuesta mala suerte hiciera efecto . Sin embargo, el plan no salió como esperaba y terminó retirándose del estadio antes del pitazo final.

Durante el Mundial, los seguidores de Speed comenzaron a notar una curiosa coincidencia: cada vez que asistía a un partido con la camiseta de un equipo, ese seleccionado terminaba perdiendo.

La repercusión fue tan grande que, en los encuentros posteriores, el streamer empezó a utilizar camisetas divididas con los colores de ambos equipos , como ocurrió en el duelo entre Inglaterra y Noruega, para evitar que la superstición siguiera creciendo.

Ante Argentina, sin embargo, volvió a jugar con la situación. Durante gran parte del encuentro simuló alentar a la Albiceleste mientras reaccionaba con evidente frustración cada vez que el equipo de Lionel Scaloni convertía un gol.

Tras la apertura del marcador de Alexis Mac Allister, Speed no ocultó su sorpresa y, mirando a su transmisión en vivo, lanzó entre risas: "¿Qué pasa? No funciona, chat. ¿Qué tengo que hacer?".

Se fue antes del final

El influencer recuperó la ilusión cuando Suiza empató el partido y celebró el gol de espaldas al público argentino. También festejó que el encuentro se extendiera al tiempo suplementario.

Sin embargo, el golazo de Julián Álvarez cambió por completo el panorama. La reacción del streamer se volvió viral por su evidente frustración y, cuando Lautaro Martínez marcó el tercer tanto que sentenció la clasificación argentina, decidió abandonar el estadio antes del final del partido.

La escena fue rápidamente compartida en redes sociales, donde miles de usuarios bromearon con que ni siquiera la supuesta "mufa" de Speed pudo impedir que Argentina avanzara a las semifinales del Mundial 2026, donde ahora se enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.