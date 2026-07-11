Conmoción por la muerte de un jugador sudafricano que disputó el Mundial 2026

El fútbol sudafricano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jayden Adams , mediocampista de 25 años que integraba el plantel de Mamelodi Sundowns y la selección nacional, Bafana Bafana . La noticia fue confirmada este sábado por su familia y sus representantes, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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Según informaron medios sudafricanos, Adams fue hallado sin vida en su domicilio de Schotschekloof, un suburbio del centro de Ciudad del Cabo , poco después de regresar de su participación en el Mundial 2026 disputado en Norteamérica.

La Policía de la Provincia del Cabo Occidental confirmó que abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años. "Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente", indicó el vocero FC van Wyk, sin brindar mayores detalles sobre las causas de la muerte.

La noticia generó una inmediata ola de mensajes de despedida por parte de clubes, dirigentes y compañeros del futbolista.

Mamelodi Sundowns, club al que había llegado en enero de 2025, expresó su pesar mediante un comunicado oficial.

"Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. Toda la familia del club acompaña a sus seres queridos en este difícil momento y solicita respeto por la privacidad de la familia", señaló la institución.

También la South African Football Players Union (SAFPU), el principal sindicato de futbolistas del país, homenajeó al jugador.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica."

El ministro de Deportes sudafricano, Gayton McKenzie, manifestó su conmoción por la pérdida y sostuvo que el país "ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más prometedores".

Su participación en el Mundial 2026

Adams había sido uno de los integrantes de la selección sudafricana en la Copa del Mundo. Fue titular en el debut frente a México, disputó un tiempo en el empate ante República Checa e ingresó en los minutos finales de la victoria sobre Corea del Sur. No tuvo participación en la eliminación de los Bafana Bafana en los 16avos de final frente a Canadá.

Su actuación en el certamen confirmó el crecimiento que venía mostrando en el último año, tanto en la selección como en Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes del continente africano.

Una carrera en ascenso

Nacido en Ciudad del Cabo, Jayden Adams dio sus primeros pasos como profesional en Stellenbosch FC, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones como mediocampista. Sus actuaciones le abrieron las puertas de la selección mayor y, posteriormente, le permitieron concretar su pase a Mamelodi Sundowns.

Su mentor, Brendine Johnson, reveló que el jugador se mostraba entusiasmado por lo que venía en su carrera.

"Hablé con él hace apenas unos días. Estaba muy optimista por regresar después del Mundial y continuar su carrera como campeón de la CAF. Nadie esperaba esta noticia. Pedimos que se respete la privacidad de la familia", expresó.

La tragedia llega apenas dos semanas después de otra dura pérdida personal para Adams: el fallecimiento de su abuela Marianna, ocurrido durante la disputa del Mundial. Pese al golpe emocional, el mediocampista decidió seguir representando a su país y fue titular en uno de los encuentros del certamen.

Ahora, el fútbol sudafricano despide a uno de los jugadores con mayor proyección de su generación, mientras la investigación policial busca esclarecer las circunstancias de su muerte.