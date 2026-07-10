La creó Palmito y es la preferida de los jugadores argentinos.

Letra de "La cuarta estrella", el nuevo hit de la Selección argentina:

Compartir







Pablo Quintana, más conocido como Palmito, es el creador del nuevo hit de la Selección argentina. Como en Qatar fue "Muchachos", ahora se impuso -entre varios temas pegadizos que estaban dando vuelta- "La cuarta estrella", que se viralizó en redes y que acompaña a la Selección Argentina en esta Copa del Mundo.

Pero el gran salto llegó tras la victoria agónica ante Egipto, cuando los propios jugadores de la Selección tronaron el vestuario del estadio Mercedes-Benz de Atlanta con el hit que Palmito había creado una tarde de verano en Villa Urquiza.

El tema mezcla cosas propias de la argentinidad con el fútbol, combinación clave para el éxito viral.

Letra de "La cuarta estrella" Soy hincha de la Selección,

La aliento con el corazón,