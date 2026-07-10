    • 10 de julio de 2026 - 13:40

    Letra de "La cuarta estrella", el nuevo hit de la Selección argentina

    La creó Palmito y es la preferida de los jugadores argentinos.

    Letra de La cuarta estrella, el nuevo hit de la Selección argentina:

    Letra de "La cuarta estrella", el nuevo hit de la Selección argentina:

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    Pablo Quintana, más conocido como Palmito, es el creador del nuevo hit de la Selección argentina. Como en Qatar fue "Muchachos", ahora se impuso -entre varios temas pegadizos que estaban dando vuelta- "La cuarta estrella", que se viralizó en redes y que acompaña a la Selección Argentina en esta Copa del Mundo.

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    Pero el gran salto llegó tras la victoria agónica ante Egipto, cuando los propios jugadores de la Selección tronaron el vestuario del estadio Mercedes-Benz de Atlanta con el hit que Palmito había creado una tarde de verano en Villa Urquiza.

    El tema mezcla cosas propias de la argentinidad con el fútbol, combinación clave para el éxito viral.

    Letra de "La cuarta estrella"

    Soy hincha de la Selección,

    La aliento con el corazón,

    Ganamos la tercera con Lionel,

    Queremos ser campeones otra vez,

    Y 32 años después,

    La Scaloneta va a vengar,

    La Copa que le robaron al Diez,

    La que no nos dejaron levantar...

    Quiero ver la cuarta estrella,

    Brillar en la camiseta,

    Soy argento de la cuna hasta el cajón,

    Por Malvinas,

    Por el Diego,

    Por la última de Leo,

    Argentina, quiero verte bicampeón.

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