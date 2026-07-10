Una semifinal para alquilar balcones: cuándo juegan España y Francia para definir el finalista del Mundial

La Roja buscará un lugar en la final frente a una poderosa selección francesa. La semifinal definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y ya tiene confirmada una de las semifinales más esperadas. España y Francia se enfrentarán el próximo martes 14 de julio, desde las 21 (hora argentina), en el estadio de Dallas, con un lugar en la gran final en juego.

El seleccionado español llega entonado luego de eliminar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo y mantener intacto el sueño de volver a conquistar el título mundial.

Del otro lado estará una Francia que ratificó su condición de candidata al derrotar por 2-0 a Marruecos el jueves 9 de julio. El conjunto francés volvió a mostrar un alto nivel colectivo e individual, respaldado por figuras de jerarquía como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, quienes fueron determinantes en el recorrido del equipo.

El choque entre españoles y franceses aparece como una final anticipada, ya que ambos seleccionados han exhibido un rendimiento sólido a lo largo del certamen y llegan como dos de los principales aspirantes a levantar el trofeo.

Mientras tanto, el cuadro de semifinales todavía espera completarse. Los otros dos lugares saldrán de los cruces entre Inglaterra y Noruega y Argentina y Suiza, encuentros que definirán el restante duelo de la penúltima instancia.