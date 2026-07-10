    • 10 de julio de 2026 - 22:05

    Una semifinal para alquilar balcones: cuándo juegan España y Francia para definir el finalista del Mundial

    La Roja buscará un lugar en la final frente a una poderosa selección francesa. La semifinal definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y ya tiene confirmada una de las semifinales más esperadas. España y Francia se enfrentarán el próximo martes 14 de julio, desde las 21 (hora argentina), en el estadio de Dallas, con un lugar en la gran final en juego.

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    El seleccionado español llega entonado luego de eliminar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo y mantener intacto el sueño de volver a conquistar el título mundial.

    Del otro lado estará una Francia que ratificó su condición de candidata al derrotar por 2-0 a Marruecos el jueves 9 de julio. El conjunto francés volvió a mostrar un alto nivel colectivo e individual, respaldado por figuras de jerarquía como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, quienes fueron determinantes en el recorrido del equipo.

    El choque entre españoles y franceses aparece como una final anticipada, ya que ambos seleccionados han exhibido un rendimiento sólido a lo largo del certamen y llegan como dos de los principales aspirantes a levantar el trofeo.

    Mientras tanto, el cuadro de semifinales todavía espera completarse. Los otros dos lugares saldrán de los cruces entre Inglaterra y Noruega y Argentina y Suiza, encuentros que definirán el restante duelo de la penúltima instancia.

    Con la definición cada vez más cerca, solo cuatro selecciones seguirán en carrera por el título. España y Francia serán las primeras en disputar el pase a la gran final, en un partido que promete reunir a dos de las potencias del fútbol mundial en busca de un lugar en la definición de la Copa del Mundo 2026.

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