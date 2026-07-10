    • 10 de julio de 2026 - 17:03

    Todo listo para el enfrentamiento entre Los Pumas y Gales en el Bicentenario

    Este sábado a las 16, en el Bicentenario de Pocito, Los Pumas irán por un triunfo en el Nations Championship.

    Práctica. Los Pumas entrenaron este viernes en el Bicentenario en la previa del partido de este sábado ante Gales.

    Práctica. Los Pumas entrenaron este viernes en el Bicentenario en la previa del partido de este sábado ante Gales.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Pumas van por la recuperación en San Juan. El seleccionado argentino de rugby, que perdió en el debut ante Escocia, en Córdoba, se presentará este sábado en el Estadio del Bicentenario en Pocito, por la segunda fecha del Nations Championship.

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    El partido frente a Gales comenzará a las 16 y se podrá seguir a través de ESPN 2 y la plataforma Disney + Premium.

    Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a este cotejo tras la derrota por 47-38 ante los escoceses en el Estadio Mario Alberto Kempes y buscarán el primer festejo de la temporada. Para enfrentar a los galeses, el head coach dispuso de cinco modificaciones en el XV inicial.

    De este modo estarán desde el inicio el villamariense Boris Wenger (por Mayco Vivas), Tomás Rapetti (Pedro Delgado), Marcos Kremer (Pablo Matera), Justo Piccardo (por el cordobés Faustino Sánchez Valarolo) y Bautista Delguy (Rodrigo Isgró).

    Entre los que repiten están los cordobeses Matías Alemanno (101 caps), Joaquín Oviedo y Santiago Carreras. Además, Franco Molina se alistará entre los reservas esperando su turno para entrar en partido.

    El segunda línea Guido Petti será uno de los protagonistas de la tarde. El forward jugará su cap número 100 con la camiseta de Los Pumas y se convertirá en el sexto jugador en alcanzar esa cifra histórica. Cabe recordar que el cordobés Alemanno los cumplió el sábado pasado en Córdoba, su tierra.

    En lo que respecta a Gales, el equipo viene de ganarle a Fiji por 39-24 en Cardiff y se muestra como un equipo en plena levantada, aunque aún en construcción, respecto a los rendimientos en los últimos años.

    El head coach Steve Tandy realizó tres cambios en su formación: James Botham, Sam Costelow y Ellis Mee ingresarán como titulares. En tanto, Kane James hará su debut internacional y Louis Rees-Zammit estará entre los suplentes.

    Argentina y Gales se enfrentaron en 26 oportunidades, con un saldo de 15 triunfos para los europeos, 9 para Los Pumas y 2 empates.

    La última victoria argentina como local frente al conjunto galés fue en 2006, cuando el seleccionado nacional se impuso por 45-27 en el estadio José Amalfitani.

    PROBABLES FORMACIONES

    Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti,;4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno; 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy: 15. Santiago Carreras

    Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Mayco Vivas, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni, 23. Ignacio Mendy

    Gales: 1. Rhys Carre, 2. Dewi Lake, 3. Dillon Lewis; 4. Ben Carter, 5. Adam Beard; 6. James Botham, 7. Jac Morgan, 8. Aaron Wainwright; 9. Tomos Williams, 10. Sam Costelow; 11. Josh Adams, 12. Joe Hawkins, 13. Eddie James, 14. Ellis Mee; 15. Blair Murray

    Suplentes: 16. Ryan Elias, 17. Nicky Smith, 18. Ben Warren, 19. Teddy Williams, 20. Kane James, 21. Kieran Hardy, 22. Max Llewellyn, 23. Louis Rees-Zammit.

    Cancha: Estadio San Juan del Bicentenario.

    Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

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