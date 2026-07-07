San Juan blinda el Estadio del Bicentenario: fuerte operativo de seguridad para Los Pumas vs. Gales

San Juan se prepara para vivir una auténtica fiesta del deporte internacional con el Test Match entre Los Pumas y Gales. Con el objetivo de garantizar que el espectáculo se desarrolle en un clima de absoluta paz y orden, la Secretaría de Seguridad diseñó un megaoperativo que ya se encuentra en plena ejecución.
El despliegue, que movilizará a más de 120 efectivos de diversas divisiones de la fuerza provincial, contempla tareas que van desde la prevención del delito en zonas críticas hasta la custodia personalizada de los planteles, el control estricto del tránsito vehicular y la cobertura sanitaria y de emergencia en los distintos puntos donde se concentrarán las actividades vinculadas al partido.
Detalles del operativo en San Juan
Desde el preciso instante en que la delegación de Los Pumas pisó suelo sanjuanino, los mecanismos de prevención se activaron de inmediato. La Policía de San Juan ha dispuesto un esquema de acompañamiento constante para los traslados del plantel argentino hacia sus lugares de entrenamiento, conferencias de prensa y compromisos oficiales. En estas cápsulas de seguridad interviene de manera coordinada el Grupo de Acción Motorizada (GAM), unidades vehiculares ligeras, personal especializado de la Dirección D-7 de Tránsito y efectivos de las comisarías con jurisdicción en cada uno de los recorridos establecidos.
Por su parte, la elite de la fuerza también dice presente en este evento internacional. El prestigioso grupo GERAS (Grupo Especial de Rescate, Acciones y Seguridad) asumió la enorme responsabilidad de brindar custodia táctica y permanente a los jugadores y el cuerpo técnico argentino durante toda su permanencia en la provincia, velando por su integridad en el hotel de concentración y sus alrededores. Cabe destacar que este mismo esquema de seguridad, con idéntica rigurosidad y profesionalismo, se replica de forma simultánea para el seleccionado de Gales, asegurando una igualdad de condiciones y una cobertura sin fisuras para ambas delegaciones internacionales.
Acciones para el día del encuentro
El punto álgido del dispositivo tendrá lugar este sábado, jornada en la que se disputará el encuentro en el Estadio del Bicentenario. Para ese día, las autoridades han previsto una cobertura especial que no sólo se limitará a las tribunas y el campo de juego, sino que abarcará un extenso perímetro en las inmediaciones del recinto y las zonas destinadas a la Fan Fest, el espacio donde se espera que miles de fanáticos locales y turistas se reúnan a disfrutar de las horas previas al pitazo inicial.
La complejidad de la jornada sabatina demandará la participación de múltiples cuerpos especiales. El operativo contará con la presencia activa de efectivos de las direcciones D-3 (Operaciones) y D-7 (Tránsito), cuerpo de Infantería, Comandos, divisiones Motorizadas, la sección Canes y la Policía Montada, además del personal de las comisarías jurisdiccionales del departamento Pocito y zonas aledañas. Cada uno de estos grupos cumplirá funciones específicas que van desde el ordenamiento de los accesos viales para evitar embotellamientos en la Ruta Nacional 40, hasta el control de los ingresos del público general mediante sistemas de requisa.
Tecnología al servicio de la seguridad
La tecnología también jugará un rol fundamental en la prevención de incidentes. De manera paralela al despliegue físico en el terreno, la Dirección D-8, en estrecha colaboración con el Centro de Operaciones CISEM 911, llevará a cabo un monitoreo en tiempo real a través de las cámaras de seguridad de alta definición ubicadas estratégicamente en los accesos, estacionamientos y puntos clave del estadio. Esto permitirá detectar cualquier anomalía de inmediato y coordinar respuestas rápidas y eficientes ante cualquier eventualidad.
Con un total de 120 efectivos policiales abocados exclusivamente a la jornada del sábado, el gobierno provincial busca blindar un acontecimiento que sitúa a San Juan en la vidriera del rugby mundial. El trabajo coordinado entre las distintas áreas gubernamentales y de seguridad tiene como meta final brindar las condiciones de tranquilidad necesarias para que las familias sanjuaninas y los miles de visitantes que llegaron para alentar a ambos equipos puedan disfrutar de una velada deportiva inolvidable, donde el único protagonismo se lo lleve la guinda.