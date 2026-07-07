San Juan blinda el Estadio del Bicentenario: fuerte operativo de seguridad para Los Pumas vs. Gales

En total son 120 los efectivos de la Policía de San Juan los afectados al operativo de control para el encuentro de Los Pumas.

El operativo de Seguridad por el partido de Los Pumas en San Juan afectará a 120 efectivos de la Policía.

San Juan se prepara para vivir una auténtica fiesta del deporte internacional con el Test Match entre Los Pumas y Gales. Con el objetivo de garantizar que el espectáculo se desarrolle en un clima de absoluta paz y orden, la Secretaría de Seguridad diseñó un megaoperativo que ya se encuentra en plena ejecución.

El despliegue, que movilizará a más de 120 efectivos de diversas divisiones de la fuerza provincial, contempla tareas que van desde la prevención del delito en zonas críticas hasta la custodia personalizada de los planteles, el control estricto del tránsito vehicular y la cobertura sanitaria y de emergencia en los distintos puntos donde se concentrarán las actividades vinculadas al partido.

Detalles del operativo en San Juan Desde el preciso instante en que la delegación de Los Pumas pisó suelo sanjuanino, los mecanismos de prevención se activaron de inmediato. La Policía de San Juan ha dispuesto un esquema de acompañamiento constante para los traslados del plantel argentino hacia sus lugares de entrenamiento, conferencias de prensa y compromisos oficiales. En estas cápsulas de seguridad interviene de manera coordinada el Grupo de Acción Motorizada (GAM), unidades vehiculares ligeras, personal especializado de la Dirección D-7 de Tránsito y efectivos de las comisarías con jurisdicción en cada uno de los recorridos establecidos.

Por su parte, la elite de la fuerza también dice presente en este evento internacional. El prestigioso grupo GERAS (Grupo Especial de Rescate, Acciones y Seguridad) asumió la enorme responsabilidad de brindar custodia táctica y permanente a los jugadores y el cuerpo técnico argentino durante toda su permanencia en la provincia, velando por su integridad en el hotel de concentración y sus alrededores. Cabe destacar que este mismo esquema de seguridad, con idéntica rigurosidad y profesionalismo, se replica de forma simultánea para el seleccionado de Gales, asegurando una igualdad de condiciones y una cobertura sin fisuras para ambas delegaciones internacionales.

Acciones para el día del encuentro El punto álgido del dispositivo tendrá lugar este sábado, jornada en la que se disputará el encuentro en el Estadio del Bicentenario. Para ese día, las autoridades han previsto una cobertura especial que no sólo se limitará a las tribunas y el campo de juego, sino que abarcará un extenso perímetro en las inmediaciones del recinto y las zonas destinadas a la Fan Fest, el espacio donde se espera que miles de fanáticos locales y turistas se reúnan a disfrutar de las horas previas al pitazo inicial.