800 deportistas llegarán a San Juan por el Nacional de Hockey Social para Menores

En San Juan, el campeonato se disputará en El Palomar de Capital y La Granja de Santa Lucía desde el jueves 9 al domingo 12.

Social. San Juan será epicentro del Nacional de Menores de hockey césped.

Entre los grandes eventos deportivos que se suman al atractivo de vacaciones de invierno en San Juan, está el 55° Campeonato Nacional de Hockey sobre césped Social para Menores, a disputarse desde el jueves 9 al domingo 12 de julio de 2026 con 800 deportistas de todo el país.

Las categorías participantes serán Sub 12-14-16 femenino, Sub 17 masculino, y Sub 12 mixto.

El certamen contará con el auspicio de Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan, y la organización de Liga Sanjuanina de Hockey Social con Federación Argentina de Hockey Social. Las sedes serán el Complejo El Palomar, de Universidad Nacional de San Juan, y La Granja, en Centro de Educación Física N°20 en Santa Lucía.