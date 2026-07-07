    • 7 de julio de 2026 - 11:19

    San Juan vive la Semana Puma con actividades en toda la provincia

    Del 8 al 11, Los Pumas compartirán una agenda de actividades junto a la comunidad del rugby de San Juan, en la previa del partido frente a Gales.

    Agenda. Los Pumas compartirán con la comunidad del rugby de San Juan una semana más que especial.

    Agenda. Los Pumas compartirán con la comunidad del rugby de San Juan una semana más que especial.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa del esperado encuentro entre Los Pumas y Gales por la segunda fecha del Nations Championship 2026, San Juan será sede de una intensa agenda de actividades que reunirá a jugadores, entrenadores, dirigentes y jóvenes rugbiers de toda la provincia.

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    Del 8 al 11, el seleccionado argentino participará de entrenamientos, visitas a clubes, capacitaciones técnicas, jornadas de formación y encuentros con la comunidad del rugby sanjuanino, en una propuesta que busca fortalecer el desarrollo de la disciplina y acercar a los protagonistas del máximo nivel internacional a quienes forman parte del deporte en la provincia.

    El cierre de la semana llegará el sábado 11 de julio, cuando Los Pumas enfrenten a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario, en uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional e internacional.

    Agenda de actividades

    Miércoles 8

    14:30: Proba Rugby USR – Parque de Mayo.

    19: Scrum Rugby Infantil – Jockey Club.

    19: Scrum Rugby Juvenil – Sporting Club Alfiles.

    Jueves 9

    18:30 a 19:20: Disertación sobre Criterios Reglamentarios – Sala de Prensa del Estadio Aldo Cantoni.

    18:30 a 20:20: Presentación y conferencia del staff internacional de World Rugby – Sala de Prensa del Estadio Aldo Cantoni.

    Viernes 10

    11: Capacitación sobre Juego con el Pie – Huazihul Rugby Club.

    18: Charla de Actualización en las Leyes del Rugby – Jockey Club.

    Sábado 11

    10:30: Intercentro Andina – Sporting Club Alfiles.

    10 a 12: Encuentro de Rugby Infantil categorías M6 a M11 – Huazihul Rugby Club.

    10 a 12: Encuentro de Rugby Infantil categorías M12 y M13 – Universitario Rugby Club.

    10 a 12: Encuentro de Rugby Infantil categoría M14 – Jockey Club.

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