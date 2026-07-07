San Juan vive la Semana Puma con actividades en toda la provincia

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En la previa del esperado encuentro entre Los Pumas y Gales por la segunda fecha del Nations Championship 2026 , San Juan será sede de una intensa agenda de actividades que reunirá a jugadores, entrenadores, dirigentes y jóvenes rugbiers de toda la provincia.

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Del 8 al 11, el seleccionado argentino participará de entrenamientos, visitas a clubes, capacitaciones técnicas, jornadas de formación y encuentros con la comunidad del rugby sanjuanino, en una propuesta que busca fortalecer el desarrollo de la disciplina y acercar a los protagonistas del máximo nivel internacional a quienes forman parte del deporte en la provincia.

El cierre de la semana llegará el sábado 11 de julio, cuando Los Pumas enfrenten a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario, en uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional e internacional.

19: Scrum Rugby Infantil – Jockey Club.

19: Scrum Rugby Juvenil – Sporting Club Alfiles.

Jueves 9

18:30 a 19:20: Disertación sobre Criterios Reglamentarios – Sala de Prensa del Estadio Aldo Cantoni.

18:30 a 20:20: Presentación y conferencia del staff internacional de World Rugby – Sala de Prensa del Estadio Aldo Cantoni.

Viernes 10

11: Capacitación sobre Juego con el Pie – Huazihul Rugby Club.

18: Charla de Actualización en las Leyes del Rugby – Jockey Club.

Sábado 11

10:30: Intercentro Andina – Sporting Club Alfiles.

10 a 12: Encuentro de Rugby Infantil categorías M6 a M11 – Huazihul Rugby Club.

10 a 12: Encuentro de Rugby Infantil categorías M12 y M13 – Universitario Rugby Club.

10 a 12: Encuentro de Rugby Infantil categoría M14 – Jockey Club.