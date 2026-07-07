La agenda de EDUR, la academia de los deportes urbanos en San Juan

En San Juan y de vacacioines EDUR ofrecr toda la actividad se realiza en el Skatepark Provincial de Pocito.

Oferta. En vacaciones, EDUR propone meterse en el espectacular ámbito de los Deportes Urbanos.

La Escuela de Deportes Urbanos (EDUR) llegó a la provincia de San Juan para transformar la pasión de la calle en un desarrollo integral de las distintas disciplinas, las cuales cuentan con un acompañamiento técnico, en un lugar preparado para estas actividades como es el Skatepark Provincial de Pocito.

La práctica de roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle, aparecen entre las opciones dentro del cronograma.

Este programa, EDUR, busca identidad deportiva, seguridad técnica y potenciar este deporte, en un encuentro que intenta profesionalizar a los instructores, captar nuevos talentos y consolidar una base de atletas que dejen a nuestra provincia bien representada en competencias nacionales e internacionales. Las actividades convocan a jóvenes atletas y aficionados de toda la provincia, manteniendo una fuerte impronta participativa y recreativa, promoviendo el compañerismo y el sentido de comunidad dentro del ambiente urbano.

Riders de nuestra provincia y de todo el país pueden disfrutar de exhibiciones, competencias y actividades recreativas en un ambiente de amistad y deporte. El deporte urbano ya es inclusión, profesionalismo y excelencia física. Las actividades están a cargo de Sebastián Sosa, Emilia Ruiz, Evelyn Páez y Juan Victoria, profesores de EDUR.

Si bien las clases de las distintas disciplinas se desarrollan los días martes, miércoles, jueves y sábado entre las 15:00 y 18:00, el lugar permanece abierto todos los días, para ir a entrenar o como espacio recreativo, de 9:00 a 23:00.