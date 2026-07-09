Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas: 'Espero un equipo muy aguerrido contra Gales"

Tras el anuncio de la formación de Los Pumas para jugar ante Gales por el Nations Championship, Felipe Contepomi habló en conferencia de prensa y palpitó lo que será la segunda fecha del certamen. Una previa cargada de sensaciones positivas tras los trabajos en San Juan, mirando el partido del sábado a las 16 contra Gales en el Bicentenario.
En primer lugar, el head coach contó cómo fue la semana de trabajo tras la derrota ante Escocia en el debut: "Esta semana nos sentimos más cómodos como equipo, más cohesionados, seguimos trabajando sobre las cosas que tenemos que corregir. Y otras cosas que habíamos propuesto que en cierta manera seguimos trabajando para el futuro, fue una buena semana y eso te da confianza. Cuando podés estar más tiempo junto y poder entrenar, sumás confianza. A mejorar el maul defensivo, el juego aéreo, el line. Obviamente que hubo mérito individual de ellos y cómo podemos mejorar alguna carrera, en toma de decisión. Siempre evaluamos en qué cosas podemos mejorar, porque ese es nuestro ADN", indicó.
En tanto, Contepomi analizó a su próximo rival y cómo llega el Dragón a este encuentro: "De Gales espero un equipo muy aguerrido, siempre tienen un equipo muy combativo, históricamente los partidos Pumas vs. Gales son partidos combativos, y espero un equipo que viene de ganar dos partidos, que ha crecido mucho con Steve Tandy que tuvo su primer partido contra nosotros, así que esperamos un equipo totalmente distinto a lo que fue en noviembre. Con más confianza, con mucha más cohesión, te das cuenta que es un equipo joven que entiende lo que quiere hacer y que ha mejorado mucho en los últimos partidos del Seis Naciones y especialmente en estos últimos dos últimos partidos", declaró.
Por último, el entrenador cerró: "Gales tiene excelentes jugadores individuales, jóvenes muy buenos, y un muy buen grupo de entrenadores ,que saben muy bien lo que quieren y por lo que veo están logrando poder instalar su pensamiento y su filosofía dentro del equipo. Sin lugar a duda, va a ser un equipo muy duro porque lo son históricamente y porque vienen levantando, y van a venir con mucha confianza", finalizó. Por último, el entrenador cerró: "Gales tiene excelentes jugadores individuales, jóvenes muy buenos, y un muy buen grupo de entrenadores ,que saben muy bien lo que quieren y por lo que veo están logrando poder instalar su pensamiento y su filosofía dentro del equipo. Sin lugar a duda, va a ser un equipo muy duro porque lo son históricamente y porque vienen levantando, y van a venir con mucha confianza", finalizó.
FORMACION PARA GALES
De cara a lo que será el duelo ante Gales por la segunda jornada del Nations Championship, Felipe Contepomi contará con el regreso de dos jugadores claves: Marcos Kremer y Justo Piccardo.
El head coach hará cinco modificaciones en el XV inicial y, además de los ingresos de Kremer y Piccardo, se destacan Boris Wenger, Tomás Rapetti y Bautista Delguy, quienes entraron desde el banco de suplentes el último sábado en Córdoba ante Escocia.
En relación a Kremer, el forward se había ido de la concentración del seleccionado argentino por estar a la espera de ser padre, pero estuvo acompañando al plantel ante el Cardo y ahora jugará desde el arranque frente a Gales.
Por su parte, Piccardo, quien no había sido convocado para el primer partido por haber disputado la final del Top 14 con Montpellier, también dijo presente en el Mario Alberto Kempes y estará en el XV como pareja de centro junto a Lucio Cinti.