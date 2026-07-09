Tour de Francia: Empezó la montaña y apareció el enorme Tadej Pogacar

La primera gran etapa de montaña del Tour de Francia 2026 dejó un claro ganador: Tadej Pogacar confirmó su condición de gran favorito a la victoria final con una gran demostración de fuerza en el Tourmalet. Tras la subida al puerto de Aspin, los aficionados solo esperaban una cosa: el puerto del Tourmalet, una de las cimas míticas del ciclismo.

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"He tenido flashbacks de la subida al Tournamet de 2023. Ha sido una victoria increíble. Todo el equipo estaba muy motivado, con la mentalidad de que no teníamos nada que perder. No pensaba recuperar hoy el maillot amarillo. Simplemente he corrido a fondo", declaró Pogacar para la organización del Tour. "He tenido flashbacks de la subida al Tournamet de 2023. Ha sido una victoria increíble. Todo el equipo estaba muy motivado, con la mentalidad de que no teníamos nada que perder. No pensaba recuperar hoy el maillot amarillo. Simplemente he corrido a fondo", declaró Pogacar para la organización del Tour.

Bien lanzado por Isaac Del Toro, que estiró el grupo de favoritos hasta llevarlo al límite, Pogaar se mostró intocable en el primer puesto de categoría especial de esta edición.

El ciclista esloveno sacó unos treinta segundos a Jonas Vingegaard y casi un minuto y medio a un grupo perseguidor donde rodaba Del Toro junto a Paul Seixas y Remco Evenepoel.

Una actuación excepcional de Pogacar, que ha logrado el ascenso más rápido al puerto del Tourmalet en la historia del Tour de Francia, mejorando el tiempo de referencia de 45:35 que marcaron él y Vingegaard en el Tour de Francia de 2023.

El esloveno, primer campeón del mundo en coronar en cabeza el Tourmalet, coronó su escapada en solitario más larga en un Tour, 43 km en los que arrebató el liderato a Torstein Træen y puso la primera piedra hacia su quinto maillot amarillo.

Pogacar coronó en solitario la cima del Tourmalet atravesando un pasillo humano de aficionados que alentaban al campeón del mundo. A final de puerto, la diferencia era de unos 30 segundos sobre Vingegaard y un minuto y medio sobre Del Toro, que ya había hecho su trabajo, Seixas y Evenepoel.

Con un dominio impresionante en el descenso, Pogacar disparó la ventaja no solo sobre el corredor danés, sino sobre el maillot amarillo, Torstein Træen, que además sufrió una caída en el descenso cuando el liderato ya estaba perdido.

La última subida, la de Gavarnie-Gèdre, un puerto de 2.ª categoría con sus 18,7 km al 3,7% de pendiente media no supuso ningún problema para Pogacar, que sumó una victoria que le valía también para recuperar la primera plaza. El esloveno aventajó en meta a Jonas Vingegaard en 2:38, mientras que Isaac del Toro entró tercero a 2:57 tras batir a Remco Evenepoel en un esprint final.

El doble campeón olímpico llegó junto otros aspirantes al podio como Seixas, Florian Lipowitz, el español Juan Ayuso, Mattias Skjelmose o Lenny Martínez.