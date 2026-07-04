Tour de Francia 2026: Vingegaard y el Visma se quedaron con la primera etapa

Comenzó el Tour de Francia y en esta edición 2026, el primer golpe lo dio Jonas Vingegaard que se quedó junto a su equipo Visma, conquistaron la primera etapa en Barcelona. El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike conquistó la contrarreloj por equipos, con 8 segundos de ventaja sobre Netcompany Ineos y con 12 segundos sobre el UAE de Pogacar.

Gracias a este éxito, Jonas Vingegaard recupera el maillot amarillo que había llevado por última vez en los Campos Elíseos de París tras ganar su segundo y último Tour de Francia en 2023.

Muy en forma, el danés se lanzó en la última subida que llevaba a la meta trazada frente al estadio Olímpico, en la cima de la colina de Montjuïc, tras un recorrido de 19,6 kilómetros completado en solo 21 minutos y 47 segundos.

Pogacar también pareció estar muy fuerte, con una fulgurante ascensión final en la que dejó atrás a su lugarteniente mexicano, Isaac del Toro, para consolarse con el maillot de lunares de mejor escalador.

Por su parte, el EF Education-EasyPost, del ecuatoriano Richard Carapaz, finalizó en el puesto 11 del ranking de equipos de esta contrarreloj. El carchense, tras esta primera etapa, se ubica en la posición 35 de la clasificación general, a 1:36 de Vingegaard.

El Tour de Francia 2026 continuará el domingo 5 de julio con su Etapa 2. Será un trayecto de media montaña de 168,5 kilómetros con salida en Tarragona y llegada en Barcelona.

ALEGRIA DANESA

'No podía haber soñado nada mejor, es un comienzo perfecto", celebró Jonas Vingegaard al enfundarse el primer maillot amarillo de la 113ª edición del Tour de Francia tras la victoria de su equipo, Visma-Lease a Bike, en la contrarreloj por equipos de este sábado en Barcelona.

"El Tour es todavía muy largo, obviamente, pero es realmente el comienzo ideal. Mis compañeros han hecho un trabajo increíble, estaban tan fuertes que, sinceramente, yo no tuve que hacer gran cosa; me llevaron hasta la meta para que ganáramos la etapa y para que yo me vistiera el maillot amarillo", declaró el danés, que recupera la prenda tres años después de haberla llevado por última vez, en el podio final de 2023 en París.