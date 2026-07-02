Tour de Francia 2026: Barcelona fue escenario de una gran presentación

Barcelona lo ha vuelto a hacer. Solo tres semanas después de maravillar al mundo con el espectáculo para celebrar la bendición de la Cruz de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV, la capital catalana ha vuelto a demostrar su capacidad genuina para proyectarse al mundo este jueves, en la presentación del Tour de Francia 2026 .

Durante dos horas, los 23 equipos que el sábado iniciarán en Barcelona el Grand Départ del Tour de France han desfilado por la Avinguda Gaudí, un paseo que ha permitido que la ciudadanía haya podido ver a los mejores ciclistas del mundo de cerca, de Tadej Pogacar a Jonas Vingegaard, pasando por Remco Evenepoel, Florian Lipowitz o Juan Ayuso.

La fiesta empezará el sábado, el primer día de carrera, una espectacular contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona que empezará en la zona del Fórum y terminará en el Estadi Lluís Companys, pasando por l'Eixample de la ciudad, unas de las zonas más icónicas de Barcelona.

Para ello, el desfile de los diferentes equipos ha ido acompañado de un gran espectáculo, con contenidos audiovisuales que se han creado expresamente para la ocasión, para contextualizar la epopeya de la Grande Boucle. Para lograrlo, y bajo la dirección del dramaturgo Martí Torras Mayneris, Barcelona ha ideado un espectáculo en el que han participado creadores y artistas del nivel de las cantantes Silvia Pérez Cruz y Lia Kali; de la coreógrafa Fátima Campos; o de los artistas de circo Jessica Arpin y Yldor Llach; además de l'Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, el Cor de Teatre, Doctor Prats o els Castellers de Vilafranca.

Todo unido a un telón de fondo inmejorable, la Barcelona modernista de Antoni Gaudí, ha convertido la presentación del Tour de France en un espectáculo de primer orden mundial, el mejor recibimiento posible a la carrera de ciclismo más legendaria de todos los tiempos.

Y eso que la presentación del Tour 2026 solo ha sido el aperitivo de un fin de semana histórico para Barcelona, que por primera vez acogerá el Grand Départ de la ronda gala. Bajo el lema Barcelona abraça el Tour, el Grand Départ situará la ciudad en medio de la atención deportiva internacional frente a millones de espectadores de todo el planeta.

La fiesta empezará el sábado, el primer día de carrera, una espectacular contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona que empezará en la zona del Fórum y terminará en el Estadi Lluís Companys, pasando por l'Eixample de la ciudad, unas de las zonas más icónicas de Barcelona.

Y la fiesta no terminará ahí, ya que Barcelona también acogerá la llegada de la segunda etapa, el domingo, una etapa ya normal, con inicio en Tarragona y final en el Castell de Montjuïc, un ascenso que los ciclistas harán en 3 ocasiones, por lo que el espectáculo en los metros finales está más que garantizado. El latido del Tour ya retumba por las calles de Barcelona. La gran fiesta del ciclismo ya está aquí.