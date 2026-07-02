Scaloni antes del duelo con Cabo Verde: habló del calor y evitó confirmar el equipo de Argentina

La Selección Argentina afrontará este viernes un partido decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y, en la previa, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó al rival , se mostró crítico con el horario del encuentro por las altas temperaturas de Miami y evitó confirmar la formación titular.

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Antes de meterse de lleno en el análisis futbolístico, el entrenador envió sus condolencias a una familia de Pujato, su ciudad natal, afectada por una tragedia vial ocurrida en Casilda.

Luego sí, el DT comenzó a palpitar el choque que definirá uno de los boletos a los octavos de final.

"Estamos bien. Lógicamente, ilusionados como todo el mundo. Pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas al que hay que respetar. El margen ahora se achica: el que pierde, se vuelve. Lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento", sostuvo. "Estamos bien. Lógicamente, ilusionados como todo el mundo. Pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas al que hay que respetar. El margen ahora se achica: el que pierde, se vuelve. Lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento", sostuvo.

Scaloni aseguró que el cuerpo técnico ya había estudiado a Cabo Verde antes de que se confirmara el cruce. "Ya lo habíamos visto porque era un posible rival. Han pasado ellos y no nos sorprende. No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos", afirmó.

La presión de jugar con miles de argentinos

El entrenador también valoró el apoyo que recibirá el seleccionado en el Hard Rock Stadium, donde se espera una amplia mayoría de hinchas argentinos.

"Todos sienten las ganas de jugar, la presión linda de responderle a la gente. Son un hincha más jugando con la camiseta y están viviendo lo que soñaron de chicos. Es una motivación extra brindarles una alegría", expresó.

La crítica por el horario del partido

Uno de los temas que más cuestionó Scaloni fue la decisión de programar el encuentro a las 18 de Miami, con pronóstico de altas temperaturas y elevada humedad.

"Es un poco contradictorio. Jugás a las 12 del mediodía en un estadio techado y mañana en Miami, con calor y humedad, se podría haber jugado a la noche. No me estoy quejando por Argentina, sino por el espectáculo. No va a ser el mismo si hace calor", señaló.

El equipo, con incógnitas

Scaloni confirmó que ya tiene definido el once inicial, aunque prefirió no revelarlo públicamente.

"Lo tengo decidido. Esta tarde se los voy a decir a ellos, que todavía no saben el equipo. Me baso en lo que creo que es mejor para el equipo", indicó.

Una de las principales dudas pasa por quién acompañará a Lionel Messi en el ataque: si Lautaro Martínez, titular durante toda la fase de grupos, o Julián Álvarez.

En defensa también resta definir el lateral izquierdo y la situación de Cristian "Cuti" Romero, quien viene recuperándose de una molestia en la rodilla.

"En principio está bien. Ha hecho tres entrenamientos completos y, si sigue igual, seguramente esté en el equipo", explicó.

Sobre el lateral izquierdo, destacó que tanto Facundo Medina como Nicolás Tagliafico están en condiciones de jugar.

"Los dos están bien y disponibles. Eso es lo importante para nosotros", concluyó el entrenador argentino.