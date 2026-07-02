    • 2 de julio de 2026 - 16:51

    Rodrigo De Paul palpitó el cruce frente a Cabo Verde: "Tenemos la misma ilusión que en Qatar"

    El mediocampista argentino habló del equipo africano y también llenó de elogios a Lionel Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Rodrigo De Paul empezó a palpitar el duelo que la Selección argentina frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial este viernes 3 de junio. El jugador se refirió al equipo africano y aclaró que en esta competencia no hay rivales fáciles y que hay que enfrentar el duelo con mucha responsabilidad.

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    Con respecto a Lionel Messi, De Paul lo llenó de elogios al asegurar que es “el mejor de toda la historia” y que sigue demostrando día a día lo que genera.

    Por otro lado, De Paul se refirió a Lionel Scaloni, el entrenador del conjunto nacional. “Scaloni me enseñó un montón de cosas, me transmitió que somos personas más allá de jugadores de fútbol”.

    En el encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos al frente de la Selección y Rodrigo De Paul 90, siendo el jugador con más participaciones en su ciclo.

    En relación a como se encuentra el equipo de cara al partido de este viernes, De Paul aseveró: “El equipo está muy bien y nos tomaremos el partido con mucha responsabilidad. Para mí y para todos el partido de mañana es el último y lo debemos tomar así, porque el que pierde se va a casa. Tenemos la misma ilusión que en Qatar”, expresó el futbolista de 31 años.

    En relación a Cabo Verde, el mediocampista agregó: “Es una selección que sacó resultados importantes, que sorprendió a todos. Defiende bien, tiene jugadores rápidos, espera en un bloque bajo. Tendremos que tener paciencia. Quienes nos toque jugar, estar atentos para cuando salgan rápido. Y otras cosas que no voy a decir, ja. Hay que enfrentarlos con mucha responsabilidad”.

    El partido entre la Selección y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial se disputará este viernes 3 de junio a partir de las 19 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami y será arbitrado por el canadiense Drew Fischer.

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