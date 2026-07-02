Rodrigo De Paul palpitó el cruce frente a Cabo Verde: "Tenemos la misma ilusión que en Qatar"

Rodrigo De Paul empezó a palpitar el duelo que la Selección argentina frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial este viernes 3 de junio. El jugador se refirió al equipo africano y aclaró que en esta competencia no hay rivales fáciles y que hay que enfrentar el duelo con mucha responsabilidad.

Con respecto a Lionel Messi, De Paul lo llenó de elogios al asegurar que es “el mejor de toda la historia” y que sigue demostrando día a día lo que genera.

Por otro lado, De Paul se refirió a Lionel Scaloni, el entrenador del conjunto nacional. “Scaloni me enseñó un montón de cosas, me transmitió que somos personas más allá de jugadores de fútbol”.

En el encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos al frente de la Selección y Rodrigo De Paul 90, siendo el jugador con más participaciones en su ciclo.

En relación a como se encuentra el equipo de cara al partido de este viernes, De Paul aseveró: “El equipo está muy bien y nos tomaremos el partido con mucha responsabilidad. Para mí y para todos el partido de mañana es el último y lo debemos tomar así, porque el que pierde se va a casa. Tenemos la misma ilusión que en Qatar”, expresó el futbolista de 31 años.