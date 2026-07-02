Con goleada, España se impuso ante Austria y clasificó a Octavos de final del Mundial

España ratificó su candidatura al título del Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Austria en los 16avos de final . El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó el encuentro de principio a fin y selló su clasificación a los octavos gracias a un doblete de Mikel Oyarzábal y un gol de Pedro Porro.

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La Roja fue superior desde el arranque y generó varias situaciones claras. Lamine Yamal avisó apenas comenzado el partido y el arquero Alexander Schlager se convirtió rápidamente en una de las figuras de Austria, evitando la apertura del marcador en varias oportunidades.

España incluso llegó al gol a los 29 minutos, cuando Marc Cucurella convirtió tras un córner, pero el VAR anuló la acción por una falta de Pau Cubarsí sobre el arquero austríaco.

El dominio español tuvo su premio a los 35 minutos. Álex Baena filtró un gran pase para Mikel Oyarzábal, que definió con precisión para establecer el 1-0 antes del descanso. Sobre el cierre de la primera etapa, Baena estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tiro libre que se estrelló en el palo.

En el complemento, España mantuvo el control del juego y golpeó nuevamente a los 20 minutos. Tras una gran asistencia de Álex Baena, Pedro Porro apareció sin marcas dentro del área y convirtió de cabeza el 2-0, dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

Austria intentó reaccionar con los ingresos de Marko Arnautovic y Sasa Kalajdzic, pero nunca encontró claridad para inquietar a Unai Simón. Incluso sufrió varios fueras de juego en sus intentos ofensivos.

Cuando el partido entraba en su recta final, España liquidó definitivamente la historia. A los 43 minutos del segundo tiempo, Marc Cucurella asistió a Oyarzábal, que firmó su doblete y puso el 3-0 definitivo.

Con autoridad, buen fútbol y una actuación sobresaliente de Oyarzábal, Baena y Lamine Yamal, España se instaló entre los 16 mejores del Mundial y ahora aguardará por el vencedor del duelo entre Portugal y Croacia para conocer a su próximo rival en los octavos de final.