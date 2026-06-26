Fracaso celeste de punta a punta: Uruguay cayó ante España y quedó eliminada del Mundial

Con un error de Muslera, la Roja venció al seleccionado uruguayo por 1 a 0 y se clasificó primera en el grupo. Dura eliminación para Uruguay.

La Uruguay de Marcelo Bielsa cayó derrotada 1-0 ante España en el Estadio Guadalajara y quedó eliminada en primera fase del Mundial 2026. La Celeste afrontó la definición del Grupo H en medio de un clima enrarecido por las filtraciones sobre una presunta charla del entrenador con sus jugadores en la antesala al duelo y el resultado de este viernes lo condenó a decir adiós por segunda vez consecutiva, luego de que también le ocurrió lo mismo en Qatar 2022.

La Furia Roja fue el amplio dominador de la primera parte, pero los sudamericanos mostraron su capacidad de daño en los detalles. Los dirigidos por Luis De la Fuente tuvieron una presión asfixiante para recuperar la pelota tras pérdida y buscó ser peligroso con la velocidad de Lamine Yamal, aunque fallaron en el plano defensivo y estuvieron cerca de sufrir el primer gol, después de que Darwin Núñez falló una ocasión muy clara en el área de Unai Simón.

Ante un rival con tanta jerarquía, la eficacia se volvía trascendental para Uruguay, que no aprovechó la que tuvo y, en una de las últimas jugadas de la etapa, sufrió el único tanto. Álex Baena remató de media vuelta en la puerta del área con un intento que carecía de potencia, pero el arquero Fernando Muslera se encargó de complicarse solo: la pelota le rebotó en sus manos, siguió de largo y terminó en el fondo de la red.

El guardameta de Estudiantes -que no había sido considerado en gran parte del ciclo de Bielsa- está en el foco de la tormenta porque ya había tenido responsabilidad en los tres tantos que le marcaron Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) antes de este duelo. Bajo este escenario, Bielsa tomó la decisión de sacarlo en el entretiempo y lo reemplazó Sergio Rochet, quien era el titular hasta el retorno de Muslera.

Ya en el segundo tiempo, Uruguay fue más empuje que fútbol porque estaba obligado a, al menos, arañar el empate en México. Con ese propósito, el entrenador tomó otra postura llamativa: sacó al capitán Federico Valverde para meter a un centrodelantero como Federico Viñas a media hora del final. Más tarde, ingresó Brian Rodríguez en lugar de Juan Manuel Sanabria, pero nada modificó el rumbo. Sobre el final, Agustín Canobbio fue expulsado por una dura falta a Pau Cubarsí.