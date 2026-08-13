    • 13 de agosto de 2026 - 18:19

    El Villicum se prepara para abrir el Campeonato Sanjuanino de Duatlón

    La primera fecha será el 23 de agosto y tendrá dos distancias para reunir a atletas de diferentes edades y niveles.

    El Villicum será sede del Campeonato Sanjuanino de Duatlón

    El Villicum será sede del Campeonato Sanjuanino de Duatlón

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    El Autódromo El Villicum cambiará por unas horas el ruido de los motores por el ritmo de las zapatillas y las bicicletas. El próximo 23 de agosto será escenario de la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Duatlón, que este año contará con dos jornadas y buscará seguir impulsando una disciplina que viene sumando participantes en la provincia.

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    La competencia ofrecerá dos alternativas. En la modalidad estándar, los deportistas deberán completar 10 kilómetros de pedestrismo, 40 kilómetros de ciclismo y otros 5 kilómetros de carrera. La categoría sprint, en tanto, tendrá un recorrido de 5 kilómetros corriendo, 20 kilómetros en bicicleta y 2,5 kilómetros finales de pedestrismo.

    Según explicó el atleta sanjuanino Lucas Méndez, la incorporación de ambas distancias apunta a ampliar la participación y permitir que puedan sumarse tanto deportistas experimentados como quienes recién comienzan a acercarse al duatlón. Además, el objetivo es acompañar el crecimiento que viene mostrando especialmente la larga distancia en San Juan.

    Un circuito exigente y con presencia de atletas de otras provincias

    La organización estará a cargo de la Federación Sanjuanina de Triatlón junto con la Asociación Cordillerana de Triatlón. El evento ya despertó interés fuera de San Juan y, según Méndez, hay participantes confirmados provenientes de La Rioja, San Luis y Mendoza.

    El trazado de El Villicum tendrá además sus propios desafíos. Los desniveles del circuito, el viento —especialmente durante el segmento de ciclismo— y la mayor adherencia del asfalto pueden incrementar la exigencia física. Aun así, Méndez destacó que se trata de un escenario seguro y con un entorno particular para competir.

    El atleta también vinculó el crecimiento de la disciplina con la llegada del Ironman a San Juan, que permitió que muchas personas provenientes principalmente del ciclismo comenzaran a incorporar otras actividades y asumieran las pruebas de larga distancia como un desafío personal.

    Para quienes recién empiezan, Méndez recomendó avanzar progresivamente. Según explicó, un deportista con experiencia puede necesitar entre cuatro y cinco meses de preparación, mientras que alguien que comienza desde cero debería proyectar entre nueve meses y un año, principalmente para evitar lesiones y aprender a administrar el esfuerzo.

    Las inscripciones ya se encuentran disponibles mediante las redes sociales de la Federación Sanjuanina de Triatlón y de la Asociación Cordillerana. También habrá un beneficio para los equipos de más de cinco integrantes: recibirán un descuento de $10.000 por participante, por lo que el valor final quedará entre $60.000 y $70.000, dependiendo de la distancia elegida.

    Con el escenario preparado y corredores de varias provincias confirmados, El Villicum tendrá una jornada distinta: esta vez, la velocidad no dependerá de los motores, sino de las piernas y la resistencia de los protagonistas.

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