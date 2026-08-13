El Villicum se prepara para abrir el Campeonato Sanjuanino de Duatlón

El Autódromo El Villicum cambiará por unas horas el ruido de los motores por el ritmo de las zapatillas y las bicicletas. El próximo 23 de agosto será escenario de la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Duatlón , que este año contará con dos jornadas y buscará seguir impulsando una disciplina que viene sumando participantes en la provincia.

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La competencia ofrecerá dos alternativas. En la modalidad estándar , los deportistas deberán completar 10 kilómetros de pedestrismo, 40 kilómetros de ciclismo y otros 5 kilómetros de carrera . La categoría sprint , en tanto, tendrá un recorrido de 5 kilómetros corriendo, 20 kilómetros en bicicleta y 2,5 kilómetros finales de pedestrismo .

Según explicó el atleta sanjuanino Lucas Méndez , la incorporación de ambas distancias apunta a ampliar la participación y permitir que puedan sumarse tanto deportistas experimentados como quienes recién comienzan a acercarse al duatlón. Además, el objetivo es acompañar el crecimiento que viene mostrando especialmente la larga distancia en San Juan.

La organización estará a cargo de la Federación Sanjuanina de Triatlón junto con la Asociación Cordillerana de Triatlón . El evento ya despertó interés fuera de San Juan y, según Méndez, hay participantes confirmados provenientes de La Rioja, San Luis y Mendoza .

El trazado de El Villicum tendrá además sus propios desafíos. Los desniveles del circuito, el viento —especialmente durante el segmento de ciclismo— y la mayor adherencia del asfalto pueden incrementar la exigencia física. Aun así, Méndez destacó que se trata de un escenario seguro y con un entorno particular para competir.

El atleta también vinculó el crecimiento de la disciplina con la llegada del Ironman a San Juan, que permitió que muchas personas provenientes principalmente del ciclismo comenzaran a incorporar otras actividades y asumieran las pruebas de larga distancia como un desafío personal.

Para quienes recién empiezan, Méndez recomendó avanzar progresivamente. Según explicó, un deportista con experiencia puede necesitar entre cuatro y cinco meses de preparación, mientras que alguien que comienza desde cero debería proyectar entre nueve meses y un año, principalmente para evitar lesiones y aprender a administrar el esfuerzo.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles mediante las redes sociales de la Federación Sanjuanina de Triatlón y de la Asociación Cordillerana. También habrá un beneficio para los equipos de más de cinco integrantes: recibirán un descuento de $10.000 por participante, por lo que el valor final quedará entre $60.000 y $70.000, dependiendo de la distancia elegida.

Con el escenario preparado y corredores de varias provincias confirmados, El Villicum tendrá una jornada distinta: esta vez, la velocidad no dependerá de los motores, sino de las piernas y la resistencia de los protagonistas.