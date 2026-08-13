Tierra de Gigantes: la montaña vuelve a ser protagonista en San Juan en la Quebrada de Zonda

Se viene la quinta edición de Tierra de Gigantes en el Parque Quebrada de Zonda, durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de agosto.

Imponente. El Tierra de Gigantes no es una prueba más y llega con toda su magia este fin de semana.

Desde el escenario mismo, con las particularidades que tiene competir en el corazón del Parque Quebrada de Zonda, sus senderos, sus pendientes y la variedad de distancias y categorías, hacen que Tierra de Gigantes no sea una carrera más. Es distinta a todas y este fin de semana será el momento de celebrar su quinta edición.

Serán cinco las distancias en las que se podrá participar: 6K, 12K, 24K, 42K y 60K.

Los primeros en partir serán los corredores de la distancia mayor. A las 5 de la mañana, desde el Parque Quebrada de Zonda, largarán los participantes de los 60K, para afrontar el gran desafío de Tierra de Gigantes.

A las 7 será el turno de los 42K; a las 8:00, los 24K; a las 8:30, los 12K; y finalmente, a las 9, largarán los participantes de los 6K.

Además, el domingo 16 de agosto, la montaña tendrá un momento especialmente esperado por las familias. A las 12:00, en el Parque Quebrada de Zonda, será la largada de la carrera de niños, una propuesta pensada para que los más pequeños también puedan disfrutar y vivir la experiencia de Tierra de Gigantes, en una jornada especial para celebrar el Día del Niño.