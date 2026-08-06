    • 6 de agosto de 2026 - 17:35

    Tierra de Gigantes: Quinta edición de una prueba que es diferente a todas

    Se viene Tierra de Gigantes en el corazón de la montaña en el Parque Quebrada de Zonda el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto próximo.

    Espectacular. El Parque Quebrada de Zonda será una vez más escenario de Tierra de Gigantes.

    Espectacular. El Parque Quebrada de Zonda será una vez más escenario de Tierra de Gigantes.

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    Por Ariel Poblete

    Desde el escenario mismo, con las particularidades que tiene competir en el corazón del Parque Quebrada de Zonda, sus senderos, sus pendientes hasta la variedad de distancias y categorías, hacen que Tierra de Gigantes no sea una carrera más. Es distinta a todas y el fin de semana largo, será el momento de su quinta edición.

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    Con la organización de un verdadero especialista como Franco Oro, que de este tipo de pruebas es un libro abierto, garantiza una realización impecable que tendrá la respuesta de todos los amantes de este deporte.

    Serán cinco las categorías en las que se podrá participar: 6K, 12K, 24K, 42K y 60K. Los primeros en partir serán los más competitivos que desde el Parque Quebrada de Zonda largarán a las cinco de la mañana para desafiar los 60 kilómetros de la categoría mayor.

    A las siete partirán los de 42K, a las ocho los de 24K, a las ocho y media, los de 12K y finalmente, a las nueve, los de los 6K. La premiación de Tierra de Gigantes está prevista para las 14 del domingo 16.

    Las inscripciones están abiertas y seguirán así hasta el sábado 15, día de las acreditaciones que se realizarán desde las 12 y hasta las 20 en el Paseo San Juan.

    Una fiesta más para el deporte de San Juan que tiene en su calendario anual, la Tierra de Gigantes, marcada como una de las más exigentes y especiales por todo lo que incluye y en esta quinta edición repetirá en una versión mejorada.

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