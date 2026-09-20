    • 20 de septiembre de 2026 - 21:03

    Unión y Desamparados se quedaron con las ganas por la falta de luz en el estadio

    Empataban 1-1 a los 29' del primer tiempo pero un corte de luz en la zona aledaña al estadio paró la pelota.

    Empate. Donoso ya cabeceó y Boiero no llega. Unión lo empataba pero se cortó la luz y se suspendió el clásico en el Regional Amateur.

    Empate. Donoso ya cabeceó y Boiero no llega. Unión lo empataba pero se cortó la luz y se suspendió el clásico en el Regional Amateur.

    Foto:

    AZULES1
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El clásico de San Juan en el Regional quedó trunco. Los problemas ocasionados por el feroz Zonda que sacudió a la provincia durante todo el domingo, terminó suspendiendo Unión-Desamparados por la falta de energía eléctrica en el estadio 12 de Octubre por un problema exterior y aledaño al club con un transformador.

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    El partido, válido por la cuarta fecha del Regional Amateur, llevaba 29' del primer tiempo con el marcador empatado 1-1. Franco Goria había puesto arriba a Desamparados a los 21' pero Abel Donoso, a los 26' lo empató de cabeza. Temprano, a los 8' había sido expulsado Ignacio Baraona en el Atlético Unión.

    Llegó el minuto 29' y se apagaron las luces y toda la alimentación eléctrica en el estadio. Tras eso, el árbitro Rubén Fernández esperó más que el tiempo prudencial y reglamentario para decidir y cercano a las hora 21, decidió la suspensión.

    SINTESIS

    UNION 1

    Federico Puga; Juan Alan, Abel Donoso, Enzo Ginez, Mateo Gil; Ignacio Baraona, Isaías Oballes, Héctor Pérez, Agustín Ochoa: Axel Brizuela y Ramiro Sisterna. DT: Eduardo Magallanes.

    DESAMPARADOS 1

    Juan Boiero; Cristian García, Oscar Sainz, Elías Oballes, Edgardo Díaz; Alex Aguirre, Santiago Tello, Cristian Ramírez, Daniel Castro; Lucas Riofrío y Franco Goria. DT: Mauricio Del Cero.

    Goles: PT, 21m. Goria (D) y 26m. Donoso (U).

    Cambios: No hubo.

    Incidencias: PT, 8m. exp. Baraona (U). 29m. partido suspendido por falta de energía eléctrica.

    Arbitro: Rubén Fernández.

    Estadio: 12 de Octubre.

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