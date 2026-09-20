Unión y Desamparados se quedaron con las ganas por la falta de luz en el estadio

El clásico de San Juan en el Regional quedó trunco. Los problemas ocasionados por el feroz Zonda que sacudió a la provincia durante todo el domingo, terminó suspendiendo Unión-Desamparados por la falta de energía eléctrica en el estadio 12 de Octubre por un problema exterior y aledaño al club con un transformador.
El partido, válido por la cuarta fecha del Regional Amateur, llevaba 29' del primer tiempo con el marcador empatado 1-1. Franco Goria había puesto arriba a Desamparados a los 21' pero Abel Donoso, a los 26' lo empató de cabeza. Temprano, a los 8' había sido expulsado Ignacio Baraona en el Atlético Unión.
Llegó el minuto 29' y se apagaron las luces y toda la alimentación eléctrica en el estadio. Tras eso, el árbitro Rubén Fernández esperó más que el tiempo prudencial y reglamentario para decidir y cercano a las hora 21, decidió la suspensión.
SINTESIS
UNION 1
Federico Puga; Juan Alan, Abel Donoso, Enzo Ginez, Mateo Gil; Ignacio Baraona, Isaías Oballes, Héctor Pérez, Agustín Ochoa: Axel Brizuela y Ramiro Sisterna. DT: Eduardo Magallanes.
DESAMPARADOS 1
Juan Boiero; Cristian García, Oscar Sainz, Elías Oballes, Edgardo Díaz; Alex Aguirre, Santiago Tello, Cristian Ramírez, Daniel Castro; Lucas Riofrío y Franco Goria. DT: Mauricio Del Cero.
Goles: PT, 21m. Goria (D) y 26m. Donoso (U).
Cambios: No hubo.
Incidencias: PT, 8m. exp. Baraona (U). 29m. partido suspendido por falta de energía eléctrica.
Arbitro: Rubén Fernández.
Estadio: 12 de Octubre.