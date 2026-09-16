Regional Amateur: se conoció el árbitro para Unión-Desamparados y los precios de las entradas

La segunda ronda del Regional Amateur comenzará con un duelo de alto voltaje en Villa Krause. Unión y Desamparados se enfrentarán este domingo 20 de septiembre, desde las 19, en el estadio 12 de Octubre, por la cuarta fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo, en un partido que puede empezar a definir el futuro de los dos equipos sanjuaninos en la competencia.

El Regional Amateur está que arde: ¿Unión lleva su localía al Bicentenario para jugar contra Desamparados?

El clásico sanjuanino se disputará finalmente en el 12 de Octubre, descartándose cualquier posibilidad de trasladarlo al Estadio del Bicentenario.

Este miércoles por la noche desde el Consejo Federal dieron a conocer las designaciones arbitrales para los encuentros de todo el país y para el duelo entre sanjuaninos el árbitro principal a Rubén Ariel Fernández, quien estará acompañado p or Juan Rivero y Yazmín Yacante como asistentes.

El panorama de la Zona 6 de la Región Cuyo muestra a Unión en la cima con 4 puntos, seguido por Desamparados con 2 y General Belgrano de Media Agua con 1. El conjunto de Media Agua tendrá fecha libre este fin de semana, por lo que toda la atención estará puesta en el choque de Villa Krause.

Para el Azul, las cuentas son claras: un triunfo le permitirá meterse en la próxima instancia casi asegurando la primera posición en el grupo. Por eso, el equipo local afrontará el clásico con la posibilidad concreta de dar un paso decisivo hacia la clasificación.

Desamparados, en tanto, también llega con la necesidad de sumar. El Víbora sabe que una derrota lo complicaría seriamente, por lo que buscará rescatar puntos en Villa Krause antes de afrontar la última jornada de la zona.

Después de este partido, en la quinta fecha Desamparados recibirá a General Belgrano en el Serpentario, mientras que Unión tendrá jornada libre. En la última fecha se invertirán las situaciones: Belgrano será local ante Unión en Media Agua, mientras que Sportivo Desamparados quedará libre.

Unión ya dio a conocer el precio de las entradas

El club de Villa Krause también informó cómo será el operativo de ingreso para el partido. Las boleterías abrirán a las 17, por lo que desde la institución solicitaron a los hinchas llegar con anticipación.

Los valores anunciados son:

Popular: $15.000. Boletería ubicada en la esquina de Lemos y Torino.

Platea caballero: $20.000. Boletería de Lemos.

Platea damas y jubilados: $15.000. Boletería de Lemos.

Platea niños de 6 a 12 años: $10.000. Boletería de Lemos.

Socios: deberán presentar carnet y recibo correspondiente a septiembre para ingresar gratis.

Con los tres equipos todavía en carrera y apenas separados por pocos puntos, Unión y Desamparados afrontarán un partido que puede marcar un antes y un después en la zona. El Azul buscará aprovechar su localía para asegurar la clasificación, mientras que el Víbora irá por un resultado que le permita llegar con vida a las últimas fechas.