    • 11 de septiembre de 2026 - 20:44

    Regional Amateur: Unión hizo lo que tenía que hacer, venció a Belgrano de Media Agua y lidera la zona

    Por la tercera fecha del Regional Amateur el Azul venció por 2 a 0 al conjunto mediagüino y lidera la zona de los sanjuaninos. En la próxima fecha recibirá a Desamparados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un encuentro válido por la 3ª fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo, Atlético Unión hizo lo que tenía que hacer. Ganó 2 a 0 ante Atlético General Belgrano de Media Agua y quedó como líder del grupo.

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    Unión entendió que tenía la obligación de salir a buscar el encuentro. Con viento a favor por las fuertes ráfagas del sur que se hacían sentir, comenzó ganando en la primera situación clara que tuvo. Axel Brizuela a los 3 minutos se encontró con una pelota y con un remate certero dejó sin chances a Acuña para anotar el 1 a 0.

    Con la ventaja, Unión se agrandó y tuvo varias chances certeras de anotar, pero por la ineficacia de sus delanteros o el buen trabajo de Acuña no pudieron plasmarla en la red. A Belgrano le costó reaccionar.

    Nunca pudo hacerse de la pelota y sintió la presión del local. Todo el primer tiempo fue de Unión hasta que a los 41’ lo tradujo en la red cuando, tras una buena jugada colectiva y entre dudas por una posición adelantada, el ex Peñaflor Nahuel Rodríguez no falló y convirtió el 2 a 0 para el local ante el reclamo de los futbolistas visitantes que cargaron contra el árbitro Pedro Coria reclamando offside.

    En el complemento, Belgrano entendió que tenía que salir por la heroica y por momentos le hizo partido a Unión. Lo tuvo Joaquín Chaparro, pero no tuvo eficacia y después Puga se hizo enorme tapando un remate certero del mismo Chaparro.

    Los minutos pasaron y con viento y lluvia que hicieron descender la temperatura notoriamente, Unión le fue bajando el telón a un encuentro donde hizo lo que tenía que hacer y sumó un triunfo clave para ser el líder de la zona en la previa del encuentro que disputará ante Desamparados.

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