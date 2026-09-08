Regional Amateur: se conoció el día del debut de local de Unión ante Belgrano de Media Agua

El Azul recibirá este viernes a Atlético General Belgrano en Villa Krause por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo.

Se hizo esperar pero por fin llegó. El Estadio 12 de Octubre se vestirá de gala este viernes cuando Atlético Unión realice su estreno como local en el Torneo Regional Amateur. Por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo, el Azul recibirá a Atlético General Belgrano de Media Agua desde las 20 horas en un partido que puede empezar a marcar el rumbo del grupo.

La fecha presenta un escenario particular, ya que Sportivo Desamparados tendrá jornada libre. El Víbora suma 2 puntos, mientras que Unión y Belgrano acumulan una unidad cada uno, producto de sus respectivos empates ante el conjunto puyutano.

Con apenas dos partidos por disputar después de esta jornada, los tres puntos tendrán un valor especial para los dos equipos que se enfrentarán este viernes. Una victoria les permitiría dar un paso importante en la pelea por avanzar de fase.

Es que la zona de que integran Desamparados, Unión y Belgrano de Media Agua entregará solo dos pasajes a la Segunda Fase y hasta el momento todo está parejo. Esta fecha será el Víbora quien cumpla fecha libre, en la cuarta fecha Unión volverá a ser local de Sportivo, cumpliendo fecha libre los mediaguinos, en la quinta fecha Desamparados recibirá al conjunto de Media Agua en lo que será su último encuentro, y en la última fecha Belgrano recibirá a Unión seguramente donde se terminarán de definir los dos pasajes a la siguiente instancia del certamen.

Cuánto cuestan las entradas para Unión-Belgrano Desde la dirigencia deAtlético Unión informaron que la venta de entradas comenzará el mismo viernes a las 18:30, es decir, una hora y media antes del comienzo del encuentro.