El Clausura de fútbol local ya tiene lista la fecha 13: partidos, horarios y cómo sigue la pelea por la clasificación

El Torneo Clausura de Primera División del fútbol sanjuanino no se detiene . Mientras todavía resta completar un partido de la fecha 12, ya quedó definida la programación de la jornada 13, que tendrá encuentros distribuidos entre el viernes 11 y el miércoles 16 de septiembre.

El clásico rawsino abre la recta final del Clausura de fútbol local: todos los árbitros de la fecha 12

Con hat-trick de Luchi Riveros, Alianza goleó a domicilio y saca ventaja en lo más alto del Clausura

La tabla tiene a Alianza como único líder con 31 puntos, seguido por Desamparados, que suma 26 aunque todavía debe completar su partido pendiente ante Carpintería. El encuentro se disputará este miércoles 9 desde las 16.30, en Pocito, y podría modificar las posiciones de arriba.

Por detrás aparecen Rivadavia, con 24 puntos, y Minero, con 23, mientras que 9 de Julio y Trinidad tienen 20, Marquesado suma 19 y Villa Ibáñez acumula 18. Todos, hasta el momento, se encuentran dentro de la zona de clasificación.

La nueva jornada comenzará el viernes 11 de septiembre, con dos partidos que se disputarán desde las 16.30. Rivadavia recibirá a Carpintería, mientras que Alianza enfrentará a Villa Ibáñez en cancha de Trinidad.

El sábado será el turno de Desamparados, que recibirá a López Peláez, en otro encuentro importante para el líder de la tabla de posiciones.

La fecha continuará el domingo con una agenda cargada: Peñarol-Sarmiento, 9 de Julio-Trinidad, Juventud Zondina-Defensores Argentinos, San Lorenzo-Marquesado y Atenas Pocito-Colón Junior.

El cierre de la jornada llegará el miércoles 16 de septiembre, cuando Unión se enfrente con Minero Argentino desde las 21.30.

La pelea por los primeros puestos

La definición del Clausura comienza a tomar temperatura. Alianza busca sostener la ventaja en la cima, mientras Desamparados tendrá la posibilidad de acercarse todavía más si consigue quedarse con los tres puntos que tiene pendientes.

Rivadavia y Minero también se mantienen expectantes, mientras que el grupo de equipos que pelea por ingresar a la zona de clasificación está separado por pocos puntos.

Con seis fechas todavía por delante, cada partido empieza a tener un peso mayor en una tabla que promete movimientos en las próximas jornadas.