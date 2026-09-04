El Clausura de hockey sobre patines sanjuanino juega la quinta fecha de la Serie A1

Este viernes se disputará la quinta jornada del Clausura con cinco partidos programados y presencia de varios de los principales equipos sanjuaninos.

El hockey sobre patines sanjuanino vuelve a tener acción este viernes con la disputa de la quinta fecha del Torneo Clausura Serie A1 2026, una jornada que tendrá cinco encuentros en distintos escenarios y que pondrá nuevamente en juego puntos importantes para la competencia.

La programación incluye duelos entre equipos que buscan afirmarse en la pelea del certamen, en una fecha que tendrá actividad durante la noche y promete partidos atractivos para los fanáticos del hockey.

Los partidos de la quinta fecha del Clausura Uno de los encuentros será protagonizado por Bancaria y Deportivo Aberastain. También se medirán Richet Zapata y Concepción PC, en otro de los cruces destacados de la jornada.

Además, Lomas de Rivadavia enfrentará a Argentino, mientras que Club Hispano se medirá con Olimpia PC.

El quinto partido de la jornada tendrá como protagonistas a Altos de San Juan y Centro Valenciano, completando así la programación prevista para este viernes 4 de septiembre.