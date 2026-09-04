    • 4 de septiembre de 2026 - 19:42

    El Clausura de hockey sobre patines sanjuanino juega la quinta fecha de la Serie A1

    Este viernes se disputará la quinta jornada del Clausura con cinco partidos programados y presencia de varios de los principales equipos sanjuaninos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hockey sobre patines sanjuanino vuelve a tener acción este viernes con la disputa de la quinta fecha del Torneo Clausura Serie A1 2026, una jornada que tendrá cinco encuentros en distintos escenarios y que pondrá nuevamente en juego puntos importantes para la competencia.

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    La programación incluye duelos entre equipos que buscan afirmarse en la pelea del certamen, en una fecha que tendrá actividad durante la noche y promete partidos atractivos para los fanáticos del hockey.

    Los partidos de la quinta fecha del Clausura

    Uno de los encuentros será protagonizado por Bancaria y Deportivo Aberastain. También se medirán Richet Zapata y Concepción PC, en otro de los cruces destacados de la jornada.

    Además, Lomas de Rivadavia enfrentará a Argentino, mientras que Club Hispano se medirá con Olimpia PC.

    El quinto partido de la jornada tendrá como protagonistas a Altos de San Juan y Centro Valenciano, completando así la programación prevista para este viernes 4 de septiembre.

    La quinta fecha será clave para comenzar a marcar diferencias en la tabla de posiciones del Clausura y mantener las expectativas de los equipos que buscan meterse en la definición del campeonato.

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