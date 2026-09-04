Los Pumas van por la revancha ante Australia en Mendoza en su última presentación como local

La hora de la verdad llegó para Los Pumas. El seleccionado nacional buscará este sábado desde las 18:00 dar vuelta la página y quedarse con la ansiada revancha frente a Australia, en el segundo y definitivo test match de la Copa Visa Galicia. El escenario elegido es el imponente Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en lo que significará, además, el último partido del año del equipo argentino como local ante su público.

La caída sufrida la semana pasada por 27-21 en Jujuy dejó secuelas, pero también la urgencia de reaccionar rápidamente ante un rival durísimo que supo golpear en los momentos clave.

Con la premisa de cambiarle la cara al equipo —especialmente en el funcionamiento del pack de forwards y en la conducción—, el head coach Felipe Contepomi decidió realizar cuatro modificaciones en el XV inicial.

En la primera línea, Pedro Delgado ingresará en reemplazo de Francisco Moreno. Sin embargo, el movimiento más fuerte se da en la segunda línea, la cual se renovará por completo: Efraín Elías y Franco Molina irán desde el arranque, mientras que el experimentado Guido Petti se desplazará a desempeñarse como ala.

Entre los backs, la apuesta fuerte pasa por el puesto de apertura. Nicolás Roger se hará cargo de la conducción de la ofensiva nacional en lugar de Gerónimo Prisciantelli, lo que obligará a Santiago Carreras a reubicarse como fullback. Con estos cambios, el cuerpo técnico busca mayor fluidez en ataque para vulnerar la férrea defensa oceánica.

Emoción federal y posibles debuts con tonada mendocina

El banco de suplentes también guarda grandes atractivos y una fuerte carga emotiva. Entre las alternativas figuran dos jóvenes valores que ilusionan al rugby argentino: el back cordobés Mateo Soler y, de manera muy especial, el tercera línea mendocino Facundo Cardozo. Para Cardozo, formado en el rugby local, la chance de ingresar y sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta celeste y blanca justo en su provincia natal le otorga un condimento único a la tarde cuyana.

El historial y la última batalla antes de cruzar el charco

Si bien el historial general favorece a los Wallabies, Mendoza trae gratos recuerdos para la memoria argentina: fue en el Malvinas Argentinas donde Los Pumas consiguieron ante este mismo rival su primer e inolvidable triunfo en el por entonces Rugby Championship en el año 2014.

Tras el pitazo final de este sábado, el combinado nacional tendrá un extenso parate en el calendario hasta noviembre, mes en el que deberá viajar a Europa para afrontar la recta final de la fase de grupos del flamante Nations Championship ante potencias como Irlanda, Italia y Francia.

La mesa está servida para una tarde de máxima intensidad en Cuyo, donde Los Pumas buscarán dejar atrás el traspié del norte y regalarle una última gran alegría a su gente.