Boxeo en San Juan: el Club Julio Mocoroa palpita una velada con cruces interprovinciales y título en juego

La emblemática institución sanjuanina será el escenario de una velada imperdible con 12 combates en total, incluyendo cruces interprovinciales de alto voltaje y un sentido homenaje al recordado Marcos ‘Topo’ Garro.

El deporte de los puños tiene una cita imperdible este viernes 4 de septiembre de 2026. Desde las 21:00, el mítico Club Julio Mocoroa ubicado en calle Mendoza 612 norte abrirá sus puertas para recibir a los fanáticos en un nuevo y atractivo festival de boxeo amateur que promete emociones de principio a fin.

La velada no será una más: el evento funcionará como un profundo homenaje a la memoria de Marcos ‘Topo’ Garro, un querido boxeador surgido de las entrañas de la propia institución y fallecido en 2002, cuyo legado sigue latente en el ambiente pugilístico local.

Duelos interprovinciales y título en juego El plato fuerte de la noche estará compuesto por cinco combates interprovinciales que medirán a los talentos locales frente a púgiles provenientes de San Luis, con peleas estelares que prometen hacer vibrar al público presente.

Entre los duelos principales de la noche se destacan:

Ángeles Salinas (San Juan) vs. Navia ‘India’ Romero (San Luis): Este enfrentamiento femenino acaparará gran parte de las miradas, ya que estará en juego el título cuyano de la Asociación de Mánagers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur.