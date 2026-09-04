Boxeo en San Juan: el Club Julio Mocoroa palpita una velada con cruces interprovinciales y título en juego

El deporte de los puños tiene una cita imperdible este viernes 4 de septiembre de 2026. Desde las 21:00, el mítico Club Julio Mocoroa ubicado en calle Mendoza 612 norte abrirá sus puertas para recibir a los fanáticos en un nuevo y atractivo festival de boxeo amateur que promete emociones de principio a fin.
La velada no será una más: el evento funcionará como un profundo homenaje a la memoria de Marcos ‘Topo’ Garro, un querido boxeador surgido de las entrañas de la propia institución y fallecido en 2002, cuyo legado sigue latente en el ambiente pugilístico local.
Duelos interprovinciales y título en juego
El plato fuerte de la noche estará compuesto por cinco combates interprovinciales que medirán a los talentos locales frente a púgiles provenientes de San Luis, con peleas estelares que prometen hacer vibrar al público presente.
Entre los duelos principales de la noche se destacan:
Ángeles Salinas (San Juan) vs. Navia ‘India’ Romero (San Luis): Este enfrentamiento femenino acaparará gran parte de las miradas, ya que estará en juego el título cuyano de la Asociación de Mánagers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur.
Agustín ‘Furia’ Aubone (San Juan) vs. Lucas Reinoso (San Luis)
Benjamín Almazán (San Juan) vs. Maximiliano Camargo (San Luis)
Ignacio Ibaceta (San Juan) vs. Emanuel Olariaga (San Luis)
Bruno Núñez (San Juan) vs. Leonel Barroso (San Luis)
La previa: talento local y promesas en el ring
La acción comenzará temprano con siete peleas preliminares en formato interclubes, donde jóvenes promesas de distintos gimnasios de la provincia buscarán mostrar su crecimiento.
La programación de los combates locales incluye los siguientes cruces:
Enzo Senatore (Mocoroa) vs. Maico Flores (Boxing SJ)
Diego Názara (Mocoroa) vs. Thiago Caballero (Seigui Doo)
Felipe Mascarel (Seigui Doo) vs. Daniel Godoy (Escuela Sardinez)
Máximo León (Mocoroa) vs. Máximo Arias (Escuela Ángel Soria)
Facundo Mamani (Gimnasio Evolution) vs. Axel Balmaceda (Escuela Ángel Soria)
Nicolás Aciar (Mocoroa) vs. Brian Herrera (Mocoroa)
Lautaro Salinas (Mocoroa) vs. Axel Fuentes (Escuela Peña)
Entradas y accesos
Para quienes deseen asistir y acompañar a los deportistas locales, las entradas se venderán directamente en las boleterías del club de calle Mendoza.
Popular: $6.000
Ring side: $12.000
Damas y niños: Ingreso sin cargo