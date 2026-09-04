El video inédito de Messi en Sudáfrica 2010 que emocionó a los hinchas: magia con la Jabulani en plena concentración

Apenas unos días después de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Selección Argentina , apareció una pequeña joya guardada durante 16 años. No es un gol, tampoco una asistencia ni una jugada dentro de un estadio. Es algo mucho más íntimo: Leo haciendo jueguitos con una Jabulani en una habitación durante la concentración argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 , mientras sus compañeros observaban y bromeaban alrededor suyo.

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El encargado de abrir aquella cápsula del tiempo fue Jonás Gutiérrez , integrante del plantel dirigido por Diego Maradona. El exfutbolista encontró y publicó un video que hasta ahora había permanecido en su archivo personal y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

“ Un video que nunca había compartido ”, explicó el Galgo al presentar las imágenes. La escena transcurre en una de las habitaciones de la concentración argentina y tiene como protagonistas a Maximiliano Rodríguez, Martín Demichelis, Messi y el propio Jonás detrás de la cámara .

Todo comienza de manera informal. Maxi Rodríguez toma la Jabulani y empieza a dominarla , mientras sus compañeros siguen la secuencia desde la habitación. Después llega el turno de Messi.

Mira el registro audiovisual que compartió Jonás Gutiérrez en la concentración del Mundial de Sudáfrica 2010. Me quiebro. pic.twitter.com/vfYYiUrRTe

“Buenísimo, Fiera, pero es el turno de Lio”, se escucha decir a Jonás cuando Maxi termina su participación. Entonces el rosarino empieza a manejar la pelota prácticamente sin esfuerzo mientras los comentarios detrás de cámara acompañan la escena.

“No se le cae”, llega a decir Gutiérrez sorprendido.

Messi controla la pelota con los pies, la eleva, juega con ella mientras está sentado y continúa la secuencia ante las bromas de Maxi Rodríguez. Todo mientras, de fondo, suena una canción de Los Nocheros, otro detalle que transforma la filmación en una postal muy particular de aquella concentración.

Jonás resumió el momento con una frase que rápidamente comenzó a repetirse en redes: Maxi empezó “de una forma increíble” y luego Messi llevó la escena “a algo sublime”.

“Imposible dejar de ver este video”, escribió.

Incluso se permitió bromear sobre por qué él no participó del desafío: aseguró que era quien filmaba y que no quería que Leo “se sintiera menos” si empezaba a mostrar sus propios malabares con la Jabulani.

La pelota que complicó a todos, menos a Messi

Hay un detalle que hace todavía más llamativa la secuencia: la protagonista es una Jabulani, la pelota oficial del Mundial de 2010.

El balón fabricado por Adidas quedó como uno de los elementos más recordados de aquella Copa del Mundo por las críticas que recibió de numerosos futbolistas, especialmente arqueros, quienes cuestionaban su trayectoria impredecible y la dificultad para controlarla.

Jabulani, pelota de Sudafrica 2010

En aquella habitación, sin embargo, el problema parecía no existir. Messi la dominaba como cualquier otra pelota.

El registro corresponde a un Leo muy diferente al que terminaría levantando la Copa del Mundo doce años después. Tenía 22 años, llegaba a Sudáfrica como una de las máximas estrellas del Barcelona y ya era considerado uno de los mejores futbolistas del planeta.

Era apenas su segundo Mundial, después de Alemania 2006. Argentina, dirigida por Maradona, ganó sus cuatro primeros partidos en Sudáfrica antes de quedar eliminada en cuartos de final con una dura derrota por 4-0 ante Alemania. Messi no convirtió goles durante aquella Copa, aunque tuvo un rol central dentro del ataque argentino.

Aquel torneo quedó lejos del desenlace que tendría su historia con la camiseta nacional. Después llegarían la final de Brasil 2014, años de frustraciones, el retiro momentáneo en 2016 y finalmente las consagraciones que transformaron su recorrido con Argentina.

Por eso el video adquiere ahora otro significado. Ya no muestra simplemente a un joven Messi jugando con una pelota en una habitación: captura unos minutos de una historia que todavía no sabía cómo iba a terminar.

Jonás guardó esas imágenes durante 16 años. Las publicó justo después del adiós del capitán y consiguió algo que parecía difícil en una carrera filmada prácticamente desde todos los ángulos: mostrar una escena de Lionel Messi que casi nadie había visto.