¿Qué revela la carta de despedida de Lionel Messi? El análisis que muestra su dolor oculto.

La emotiva carta de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 sigue generando repercusiones. En esta oportunidad, una especialista analizó la escritura del manuscrito y descifró detalles sorprendentes sobre el verdadero estado emocional y los sentimientos que el capitán intentó procesar al momento de escribir su adiós.

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Luego del anuncio que paralizó al mundo del deporte tras el retiro del capitán, la Técnica Superior en Grafología, Karina Martínez , compartió en diálogo con La 100 una lectura minuciosa de los trazos del histórico mensaje manuscrito.

Antes de comenzar, la especialista realizó una aclaración técnica fundamental para el rigor del estudio: "Es necesario aclarar que no podemos comprobar, solamente a partir de la publicación, que el manuscrito haya sido realizado por Lionel Messi", precisando que por ello "corresponde hablar del manuscrito difundido en sus redes y no de la escritura de Messi como una autoría ya confirmada".

Para la experta de La 100 , el primer punto de análisis reside en la elección del canal de comunicación. En lugar de redactar un texto frío en redes sociales, el emisor optó por trazar el mensaje a mano: "En un contexto dominado por herramientas digitales, se optó por una lapicera y un papel. Eso le otorga un carácter profundamente personal". Este gesto de puño y letra deja una impronta única ya que "muestra el movimiento, el ritmo, las irregularidades y las rectificaciones del gesto gráfico".

Respecto a la utilización sostenida de la imprenta mayúscula, Martínez detalló que "para interpretarla necesitaríamos saber si es la modalidad habitual de quien escribió o si fue elegida para esta ocasión". En ese sentido, amplió sus significados: "Si fue circunstancial, puede vincularse con la intención de facilitar la lectura, expresar las ideas con claridad y evitar confusiones. Si fuera habitual, tendría otras proyecciones relacionadas con el control consciente de la expresión y el resguardo de aspectos más íntimos".

El tamaño, la inclinación y la energía volcada en el papel

El estudio detallado de la carta de despedida de Lionel Messi también arrojó definiciones sobre su personalidad, su manera de vincularse y la fuerza vital empleada. Martínez observó que la grafía "aparenta tener un tamaño de mediano a grande y una inclinación predominantemente moderada hacia la derecha, aunque también presenta algunas letras verticales".

Según las leyes de la grafología, esta combinación de rasgos revela rasgos muy marcados:

Expansión y Vitalidad: Se relaciona directamente con "expansión, vitalidad y confianza en las propias posibilidades y capacidades para abarcar las situaciones desde una perspectiva amplia", además de "proyectar la necesidad de ocupar un lugar activo dentro del entorno y de exteriorizar la propia energía".

Se relaciona directamente con "expansión, vitalidad y confianza en las propias posibilidades y capacidades para abarcar las situaciones desde una perspectiva amplia", además de "proyectar la necesidad de ocupar un lugar activo dentro del entorno y de exteriorizar la propia energía". Apertura Afectiva Controlada: La inclinación del texto hacia la derecha denota "disposición al contacto, la apertura afectiva y la orientación hacia los demás". Sin embargo, al alternar con ejes verticales, la grafóloga de La 100 descifra que "los rasgos proyectan una forma de expresión expansiva y orientada hacia el exterior, con disposición al vínculo y a la comunicación, pero conservando control sobre la manera de manifestar los afectos".

La inclinación del texto hacia la derecha denota "disposición al contacto, la apertura afectiva y la orientación hacia los demás". Sin embargo, al alternar con ejes verticales, la grafóloga de descifra que "los rasgos proyectan una forma de expresión expansiva y orientada hacia el exterior, con disposición al vínculo y a la comunicación, pero conservando control sobre la manera de manifestar los afectos". Gestión del Espacio y los Recursos: Los márgenes de la hoja pautada (un margen izquierdo prácticamente inexistente y un margen derecho mínimo) revelan "expansividad, intensidad al volcarse sobre las tareas y una tendencia a aprovechar al máximo el tiempo, la energía y los recursos". El hecho de seguir perfectamente los renglones pautados indica una clara "capacidad para adaptarse a una estructura externa previamente definida".

Los márgenes de la hoja pautada (un margen izquierdo prácticamente inexistente y un margen derecho mínimo) revelan "expansividad, intensidad al volcarse sobre las tareas y una tendencia a aprovechar al máximo el tiempo, la energía y los recursos". El hecho de seguir perfectamente los renglones pautados indica una clara "capacidad para adaptarse a una estructura externa previamente definida". Segmentación del Pensamiento: Al analizar el espaciado, la experta aseguró que "la distribución de las palabras proyecta cierta dificultad para jerarquizar las ideas, distinguir lo principal de lo secundario y mantener una continuidad fluida del pensamiento", de modo que "las ideas tienden a organizarse de una manera más segmentada, con mayor atención sobre los elementos individuales".

Los "accidentes gráficos" de la carta de despedida de Lionel Messi: la batalla entre el sentir y la razón

El tramo más revelador de la investigación se apoya en la Grafología Emocional, la cual estudia las alteraciones momentáneas en la escritura como "accidentes gráficos". Estos cambios localizados (trazos más intensos, pequeños empastamientos, torsiones o letras fragmentadas) "son cambios momentáneos en una letra, un trazo o una palabra que pueden reflejar la interferencia de una emoción sobre el movimiento habitual".

Karina Martínez descubrió un punto del manuscrito que resulta sumamente elocuente y refleja una profunda movilización emocional. El autor comenzó escribiendo que "fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero...", e inmediatamente después realizó una tachadura y un cambio de palabras:

"Parece que la palabra 'siento' fue tachada y reemplazada por 'entiendo que es el momento'. En este contexto, la corrección no demuestra que dudara de la decisión pero sí una rectificación muy elocuente. Frente a un contenido doloroso, sustituye una expresión centrada en el sentir por otra vinculada con la comprensión racional".

De esta manera, el análisis de La 100 concluye que, si bien la escritura mantiene un orden general, las pequeñas alteraciones delatan el profundo proceso interno que se atravesó al plasmar el mensaje. Para Martínez, el escrito de despedida resume un instante de alta sensibilidad humana: "Se perciben tensión y sufrimiento, junto con un esfuerzo por ordenar, controlar y expresar racionalmente aquello que resulta difícil".