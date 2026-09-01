En el día de la despedida de Messi, Rawson homenajeó al capitán inaugurando un playón con su nombre

En una jornada cargada de emoción y simbolismo, la Municipalidad de Rawson inauguró la renovada Plaza 1 de Diciembre y el nuevo Playón Polideportivo Lionel Messi en el barrio Franklin Rawson, coincidiendo con el día en que el histórico capitán argentino anunció su retiro de la Selección Nacional.

El día después del anuncio de retiro, la AFA busca organizar un partido para que Lionel Messi se despida de la Selección

La inauguración marcó además el comienzo oficial de la semana de actividades por el 84° aniversario de Rawson , que tendrá una intensa agenda de obras, recuperación de espacios públicos, propuestas para el desarrollo y nuevos lugares de encuentro para las familias rawsinas.

La coincidencia convirtió la jornada en un particular homenaje al máximo referente del fútbol argentino y mundial. Mientras el país comenzaba a despedir al capitán de la Selección, en Rawson su nombre quedaba para siempre ligado a un espacio pensado para que nuevas generaciones puedan encontrarse, jugar y practicar deporte.

Pero detrás de la inauguración existe también una historia de espera, compromiso y transformación. Las familias del barrio Franklin Rawson llevaban más de 20 años esperando contar con una plaza en condiciones. El sector pasó de la oscuridad, el abandono y la falta de infraestructura a convertirse en un nuevo punto de encuentro para niños, jóvenes y familias.

La intervención integral contempló la instalación de pérgolas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano y cartel nomenclador. También se instaló un nuevo circuito eléctrico con torres equipadas con luminarias LED de 150 watts.

A estos trabajos se sumaron la construcción del playón polideportivo, sembrado de césped, nivelación, relleno y compactación general del terreno, reparación de veredines y cordones y pintura integral.

Como parte del acto se realizó además la imposición oficial del nombre “Lionel Messi” al nuevo playón, homenajeando a una figura que llevó a la Argentina a lo más alto del deporte mundial y cuyos valores de perseverancia, esfuerzo y superación buscan también convertirse en una referencia para los chicos y jóvenes que utilicen el espacio.

Durante la inauguración, el intendente Carlos Munisaga recordó qué “Hace tres años caminábamos por acá, todavía no había sido elegido intendente. No había ni siquiera luz, había abandono y la plaza no existía. Los chicos me decían: ‘si sos intendente, queremos el playón y queremos la plaza en condiciones’. Nos comprometimos y hoy estamos cumpliendo con esa promesa”, expresó Munisaga.

El jefe comunal destacó especialmente que la recuperación del lugar apunta a devolverle protagonismo a la comunidad y, fundamentalmente, a los más chicos: “Queríamos que la plaza sea ese lugar lindo del barrio que los encuentre, que les permita a los vecinos juntarse y a los chicos tener un lugar para jugar a la pelota, hacer deporte, hacer amigos y darle vida linda al barrio. Queremos que la vida de bien le gane a la vida de mal”, sostuvo.

Munisaga también puso en valor el trabajo conjunto entre municipio y comunidad para avanzar con obras aun en un escenario económico complejo: “Nos queda mucho por hacer todavía, pero lo vamos a sacar adelante. Tenemos que seguir juntos, trabajando juntos y motivados por nuestros chicos para que sean felices. Eso es lo que queremos: felicidad para nuestro pueblo”.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Facundo Cosma, destacó la particular coincidencia entre la inauguración y la noticia que atravesó al fútbol argentino durante la jornada. “Es un día que como argentinos nos pega fuerte con la noticia de nuestro líder y nuestro capitán, Leo Messi. Y qué mejor manera de homenajearlo y recordarlo que inaugurando un playón deportivo que a partir de hoy lleva su nombre”, manifestó.

Cosma vinculó además los valores representados por Messi con el proceso atravesado por el propio barrio: “Es el nombre de una persona que siempre mostró lucha, resiliencia y capacidad para levantarse. Esta obra también demuestra que cuando el gobierno municipal y los vecinos trabajan juntos se pueden lograr cosas como estas. Hasta hace muy poco acá reinaban la desidia y la oscuridad; hoy vemos un espacio totalmente renovado, lleno de niños y familias”.

La emoción también estuvo presente en las palabras de Raúl Ocaña, vecino del sector, quien recordó el trabajo realizado por la propia comunidad para comenzar a recuperar el lugar y agradeció la respuesta municipal. “Quiero agradecerles a los vecinos que tuvieron la iniciativa de empezar a limpiar la plaza, buscar el agua y poner las luces. Nos prometieron que iban a refaccionarla y hoy todos los vecinos estamos contentos con la plaza que tenemos. Muchísimas gracias al intendente”, expresó.

La inauguración de la Plaza 1 de Diciembre y del Playón Polideportivo Lionel Messi se convirtió así en el primer capítulo de una semana especialmente significativa para Rawson.

La agenda por los 84 años de Rawson continúa

Martes 1 de septiembre | 16:00 horas

Rawson Nexo Minero – 1° Encuentro Municipal de Innovación, Formación y Desarrollo de Proveedores para la Minería.

Complejo Cultural y Deportivo La Superiora. Una jornada que reunirá empresas mineras y proveedoras, propuestas de formación y capacitación, instituciones educativas y la Oficina de Empleo para acercar a los rawsinos a las oportunidades que genera el crecimiento de la actividad minera en San Juan.

Jueves 3 de septiembre | 18:00 horas

Parque Provincial de Rawson Papa Francisco.

Inauguración del nuevo sector de juegos y de las remodelaciones integrales realizadas en el parque. La jornada contará además con el gran show de Amadeo y Las Guerreras K-POP, “La batalla por la imaginación”, destinado especialmente a los más chicos.

Viernes 4 de septiembre | 84° Aniversario de Rawson

La jornada institucional comenzará en el Palacio Municipal con la inauguración de la Galería de los Intendentes, un reconocimiento a quienes condujeron los destinos del departamento desde 1983, con el regreso de la democracia.

19:00 horas | Acto Central – Paseo de la Argentinidad

Inauguración del nuevo Paseo de la Argentinidad, ubicado sobre calle Zapiola, en Villa Hipódromo. Con una inversión municipal de $120 millones, un sector que anteriormente funcionaba como un basural a cielo abierto fue completamente transformado en un espacio destinado al deporte, la recreación, la cultura y el encuentro de las familias.

El paseo contará con skate park, arenero, playón de usos múltiples, pérgolas, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, iluminación LED y murales dedicados a grandes referentes argentinos del deporte y la música.

Lunes 7 de septiembre | 18:00 horas

Inauguración de Plaza La Paz – Barrio UOYEP (Los Plásticos).

El renovado espacio contará con pérgolas, mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, carteles nomencladores, iluminación LED y un nuevo playón multiusos.

De esta manera, Rawson continuará celebrando sus 84 años con una agenda que busca unir historia y futuro, poniendo en valor una gestión basada en la recuperación de espacios públicos, la obra en los barrios y la generación de oportunidades para sus vecinos.