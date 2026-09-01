Arranca septiembre con buen tiempo en San Juan: mirá el pronóstico para este martes

El primer día de septiembre tendrá cielo despejado durante toda la jornada. La mañana arrancará fresca, pero la temperatura subirá hasta alcanzar los 25°C.

El primer martes de septiembre se presentará estable y con cielo despejado en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 25°C durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado y el viento será muy leve. Por la tarde, llegará el tramo más agradable del día, con el sol como protagonista y una temperatura que trepará hasta los 25°C. El viento rotará al norte y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones seguirán estables y despejadas, aunque la temperatura comenzará a descender y se ubicará alrededor de los 19°C, con viento del sector sur.

El pronóstico extendido anticipa además un miércoles muy cálido, con una máxima que podría alcanzar los 28°C, mientras que desde el jueves comenzaría un descenso de las temperaturas.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.