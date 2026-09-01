EVISAN 2026: comienza la preventa de consumiciones para la Feria Enogastronómica

En el marco de la 27° edición de la EVISAN (Evaluación del Vino de San Juan) , el evento organizado por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y el sponsor de Diario de Cuyo; se estará realizando una nueva Feria Enogastronómica . En la previa y tal como se había adelantado en la presentación, se lanzó la preventa de consumiciones a precios más que accesibles para el bolsillo de los sanjuaninos.

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La preventa, que comienza este 1° de septiembre, consiste en la posibilidad de acceder a dos degustaciones de vino, a elección de cada persona, más una copa grabada por el logo del evento , que se puede utilizar para otras degustaciones. Además, todos los que adquieran consumición podrán acceder a la experiencia privada de cata a ciegas.

Eso no será todo. Entre los que adquieran la consumición de manera anticipada estarán participando por el sorteo de 10 cajas de vino.

“Lo beneficioso de comprarlo ahora es que va a ser más barata la consumición que en el lugar, y se accede a los beneficios”, destacaron desde la organización a DIARIO DE CUYO.

La consumición de manera anticipada se podrá adquirir en el sitio web evisan.uccuyo.ar a $15.000, pudiendo adquirir más de una consumición por compra ya que toda la información se almacena en un código QR que luego mostrará el sanjuanino durante la feria. Desde la organización informaron que el valor se mantendrá hasta el día del evento.

El dato sobre la Feria Enogastronómica de EVISAN

Por fuera del Seminario Técnico, que es el evento principal de la evaluación, un año más se suma la propuesta que busca llegar a la comunidad sanjuanina con las distintas ofertas vinícolas que hay en la provincia, poniendo en valor la producción local como la calidad de los vinos que se elabora en tierras cuyanas.

La feria se realizará el 19 de septiembre desde las 19.30 horas en el Salón Grazia, ubicado en Ruta 40 y Calle 11, en Pocito. Allí se podrán probar y conocer los vinos que ofrecerán 22 bodegas y tomar contacto con los menús de seis emprendimientos gastronómicos. Quienes asistan tendrán la oportunidad de combinar degustaciones y maridajes con expertos en la materia.

Entre las bodegas que participarán se encuentran: Aries; La Fortuna; Casimiro; Desfachatados; Entre Tapias; Finca Camuñas; Las Cambachas; Tierra Adentro; Infinitas Noches; entre otras. Por su parte en esta oportunidad estarán acompañando desde la gastronomía El Lagar, Sushi Club, La Bonita, Chuchoca, Comeme, Olivo y alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC.

La entrada es libre y gratuita, ya que el objetivo es propiciar el disfrute y conocer sobre los vinos de San Juan. Además, habrá presencia de artistas locales que le agregaran un valor especial a la jornada. Adquiriendo la consumición de manera anticipada, quien asista se asegura la oportunidad de degustar a un valor más económico.