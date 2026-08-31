    • 31 de agosto de 2026 - 18:21

    Vouchers de los Centros de Familia en Capital: cronograma, requisitos y dónde retirarlos

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan confirmó las coordenadas y los requisitos obligatorios para que las familias puedan retirar las tarjetas destinadas a financiar talleres y disciplinas para niños y adolescentes.

    37fe3e7c-27bb-4569-834d-a88a9956e3af
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Avanza la implementación del programa orientado a fortalecer la contención social y el desarrollo formativo. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan detalló el esquema operativo para la entrega de los vouchers correspondientes a los Centros de Familia, un beneficio clave para que chicos y jóvenes puedan sumarse a propuestas deportivas, artísticas y de apoyo sin costo.

    Leé además

    certificado de libre conflictividad laboral en san juan: quienes pueden solicitarlo y cuales son los requisitos

    Certificado de libre conflictividad laboral en San Juan: quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    donacion de sangre en san juan: el iphem difundio el cronograma de colectas para septiembre

    Donación de sangre en San Juan: el IPHEM difundió el cronograma de colectas para septiembre

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa está dirigida de forma específica a quienes realizaron la inscripción previa para que sus hijos —de entre 6 y 17 años— participen de actividades extracurriculares en las instituciones y centros comunitarios adheridos.

    Requisitos indispensables para el retiro

    Para poder retirar las tarjetas físicas precargadas o los vouchers correspondientes, las autoridades municipales recordaron que es un requisito excluyente presentarse con la siguiente documentación:

    DNI físico del adulto responsable o tutor a cargo.

    DNI físico de los niños, niñas o adolescentes beneficiarios inscriptos en el programa.

    Modalidad y puntos de entrega

    El operativo se desplegará bajo un cronograma pautado en dependencias municipales y centros comunales habilitados, facilitando el acceso de los vecinos de los diferentes complejos y villas del ejido capitalino.

    En la Dirección de Comunidades, ubicada en Mitre 648 Este, la entrega será el 31 de agosto y el 1, 2 y 3 de septiembre, de 9 a 13. En la Dirección de Juventudes, en Santa Fe 321 Este, se realizará el 1 de septiembre, de 16:30 a 19. Además, el 4 de septiembre habrá atención en el CIC Barrio Manantial, de 9 a 13.

    La tarjeta cumple la función exclusiva de acreditar el pago en los centros e instituciones homologadas de la red provincial, promoviendo que más chicos accedan a espacios seguros de recreación, cultura y deporte mientras se alivia la economía de los hogares sanjuaninos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En la localidad de Barreal, en Calingasta, comenzaron a colocar reductores de velocidad.

    Barreal suma obras clave para reforzar la seguridad vial en zonas escolares y accesos estratégicos

    Por Fabiana Juarez
    Orrego inauguró la ampliación de una escuela en Difunta Correa que brinda más espacios y herramientas para los estudiantes

    En la Difunta Correa, Orrego inauguró la ampliación de una escuela que brinda más espacios y herramientas para los estudiantes

    En abril pasado se realizaron las primeras colaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo.

    La UCCuyo aportará más de 1.000 nuevos profesionales a San Juan a partir de septiembre

    Por Fabiana Juarez
    las estrategias del comedor de la unsj para acompanar a cientos de estudiantes con un presupuesto ajustado y sin desperdiciar comida

    Las estrategias del comedor de la UNSJ para acompañar a cientos de estudiantes con un presupuesto ajustado y sin desperdiciar comida

    Por Redacción Diario de Cuyo