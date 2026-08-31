Vouchers de los Centros de Familia en Capital: cronograma, requisitos y dónde retirarlos

Avanza la implementación del programa orientado a fortalecer la contención social y el desarrollo formativo. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan detalló el esquema operativo para la entrega de los vouchers correspondientes a los Centros de Familia, un beneficio clave para que chicos y jóvenes puedan sumarse a propuestas deportivas, artísticas y de apoyo sin costo.

La iniciativa está dirigida de forma específica a quienes realizaron la inscripción previa para que sus hijos —de entre 6 y 17 años— participen de actividades extracurriculares en las instituciones y centros comunitarios adheridos.

Para poder retirar las tarjetas físicas precargadas o los vouchers correspondientes, las autoridades municipales recordaron que es un requisito excluyente presentarse con la siguiente documentación:

Modalidad y puntos de entrega

El operativo se desplegará bajo un cronograma pautado en dependencias municipales y centros comunales habilitados, facilitando el acceso de los vecinos de los diferentes complejos y villas del ejido capitalino.

En la Dirección de Comunidades, ubicada en Mitre 648 Este, la entrega será el 31 de agosto y el 1, 2 y 3 de septiembre, de 9 a 13. En la Dirección de Juventudes, en Santa Fe 321 Este, se realizará el 1 de septiembre, de 16:30 a 19. Además, el 4 de septiembre habrá atención en el CIC Barrio Manantial, de 9 a 13.

La tarjeta cumple la función exclusiva de acreditar el pago en los centros e instituciones homologadas de la red provincial, promoviendo que más chicos accedan a espacios seguros de recreación, cultura y deporte mientras se alivia la economía de los hogares sanjuaninos.