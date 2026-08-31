Certificado de libre conflictividad laboral en San Juan: quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Trabajo, recordó los pasos y condiciones para obtener de forma totalmente gratuita el documento oficial que acredita la inexistencia de litigios o denuncias vigentes.

El Certificado de Libre Conflictividad se consolidó como una herramienta administrativa esencial tanto para trabajadores independientes como para empresas locales. Emitido por la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Gobierno, este documento oficial certifica que el solicitante no registra denuncias por incumplimientos a la ley laboral ni expedientes pendientes en el organismo provincial.

Quiénes pueden realizar el trámite La solicitud puede ser gestada de manera formal tanto por personas físicas como por personas jurídicas (empresas, comercios o instituciones) que necesiten certificar su situación registral y legal ante requerimientos de terceros o procesos de licitación.

Requisitos y documentación necesaria Para iniciar el pedido, los interesados deben cumplir con una serie de pautas de carácter presencial: