Certificado de libre conflictividad laboral en San Juan: quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos

El Certificado de Libre Conflictividad se consolidó como una herramienta administrativa esencial tanto para trabajadores independientes como para empresas locales. Emitido por la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Gobierno, este documento oficial certifica que el solicitante no registra denuncias por incumplimientos a la ley laboral ni expedientes pendientes en el organismo provincial.
Quiénes pueden realizar el trámite
La solicitud puede ser gestada de manera formal tanto por personas físicas como por personas jurídicas (empresas, comercios o instituciones) que necesiten certificar su situación registral y legal ante requerimientos de terceros o procesos de licitación.
Requisitos y documentación necesaria
Para iniciar el pedido, los interesados deben cumplir con una serie de pautas de carácter presencial:
- Nota de pedido por duplicado: Debe ser presentada formalmente por Mesa de Entradas.
- Datos obligatorios en la nota:
- Nombre y apellido del solicitante o de su representante legal.
- Razón social y domicilio comercial (en caso de corresponder a una empresa).
- Número de CUIL o CUIT según el caso.
Dónde y cuándo realizar el trámite
- Lugar: Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 58 oeste, planta baja, sector Sur (Capital).
- Horario de atención: De lunes a viernes, en horario administrativo de 8:30 a 13:30.
- Costo: El trámite es totalmente gratuito.
Una vez ingresada la documentación por la vía correspondiente, el área legal del organismo se encarga de evaluar la situación registral. De no constatarse medidas ni conflictos laborales abiertos, se procede a emitir el certificado con validez oficial para su presentación formal.