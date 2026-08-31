Chimbas abrió las inscripciones para las Escuelas Deportivas: conocé las propuestas para todas las edades

Chimbas mantiene una amplia agenda de actividades deportivas y recreativas que se desarrollarán en el Parque de Chimbas y distintos puntos del departamento.

Con el firme objetivo de promover el bienestar, la vida sana y la integración social en cada rincón del departamento, el municipio de Chimbas, a través de su Dirección de Deportes, anunció el inicio de las inscripciones para la temporada de las Escuelas Deportivas Municipales.

Se trata de una ambiciosa agenda de actividades gratuitas diseñadas para abarcar a todas las franjas etarias, desde la primera infancia hasta los adultos mayores.

Esta iniciativa pública busca consolidar al deporte como una herramienta fundamental de formación de valores, inclusión y participación comunitaria. La política municipal apunta a acompañar activamente tanto a quienes dan sus primeros pasos en una disciplina como a aquellos vecinos que buscan sostener hábitos saludables a lo largo del año.

Una oferta amplia y descentralizada en Chimbas Si bien el emblemático Parque de Chimbas se posiciona como el núcleo principal de la convocatoria, la gestión local ha trazado un esquema descentralizado. La intención central es acercar cada disciplina a los barrios, utilizando como sedes a diversos clubes, uniones vecinales, playones polideportivos y centros integradores comunitarios (CIC).

Entre la amplia gama de alternativas físicas y recreativas disponibles, la comunidad podrá optar por opciones tradicionales, artes marciales, ritmos y dinámicas al aire libre.