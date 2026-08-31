    • 31 de agosto de 2026 - 11:57

    Chimbas abrió las inscripciones para las Escuelas Deportivas: conocé las propuestas para todas las edades

    Chimbas mantiene una amplia agenda de actividades deportivas y recreativas que se desarrollarán en el Parque de Chimbas y distintos puntos del departamento.

    Inscriben para las Escuelas Deportivas en Chimbas.

    Inscriben para las Escuelas Deportivas en Chimbas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el firme objetivo de promover el bienestar, la vida sana y la integración social en cada rincón del departamento, el municipio de Chimbas, a través de su Dirección de Deportes, anunció el inicio de las inscripciones para la temporada de las Escuelas Deportivas Municipales.

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    Se trata de una ambiciosa agenda de actividades gratuitas diseñadas para abarcar a todas las franjas etarias, desde la primera infancia hasta los adultos mayores.

    Esta iniciativa pública busca consolidar al deporte como una herramienta fundamental de formación de valores, inclusión y participación comunitaria. La política municipal apunta a acompañar activamente tanto a quienes dan sus primeros pasos en una disciplina como a aquellos vecinos que buscan sostener hábitos saludables a lo largo del año.

    Una oferta amplia y descentralizada en Chimbas

    Si bien el emblemático Parque de Chimbas se posiciona como el núcleo principal de la convocatoria, la gestión local ha trazado un esquema descentralizado. La intención central es acercar cada disciplina a los barrios, utilizando como sedes a diversos clubes, uniones vecinales, playones polideportivos y centros integradores comunitarios (CIC).

    Entre la amplia gama de alternativas físicas y recreativas disponibles, la comunidad podrá optar por opciones tradicionales, artes marciales, ritmos y dinámicas al aire libre.

    Días, horarios y sedes confirmadas:

    • Tai Chi: lunes de 14,30 a 16,30 en la Plaza del B° Santo Domingo. Miércoles y viernes de 14,30 a 15,30 en el Parque de Chimbas.
    • Ciclismo: lunes, miércoles y viernes de 18,30 a 20 en el Parque de Chimbas.
    • Fútbol (8 a 13 años): martes y jueves de 18,30 a 20, y sábados de 10 a 12,30 en la Unión Vecinal Villa San Patricio.
    • Ritmos Urbanos: lunes y miércoles de 14,30 a 15,30 en el Parque de Chimbas.
    • Adulto Mayor: lunes y viernes de 16,30 a 18,30 en el Parque de Chimbas.
    • Karate: Martes y jueves de 18:30 a 19:30 en el Parque de Chimbas.
    • Atletismo: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00 en el Parque de Chimbas.
    • Kick Boxing y Lucha Libre: lunes, miércoles y viernes de 17 a 18,30, y sábados de 10,30 a 11,30 en el CIC del B° Los Andes.
    • Hockey sobre césped: lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 en el Playón de Villa Salvador; jueves de 18 a 20 en el Playón del B° Andacollo 8. Encuentros adicionales en el Parque de Chimbas los martes de 17 a 18,30 y jueves de 18 a 19,30.
    • Futsal (8 a 13 años): lunes, miércoles y viernes de 18,30 a 20 en el Club Benavidez; martes de 18,30 a 20 en el Playón del B° Andacollo 8.
    • Funcional y Caminata Saludable: martes y jueves de 14,30 a 15,30 en el Parque de Chimbas.
    • Vóley: martes y jueves de 18 a 19,30 en el Parque de Chimbas.
    • Básquet: lunes de 19,30 a 22 (chicos de 10 a 16 años) y martes de 20 a 21,30 (niños de 6 a 12 años) en el Parque de Chimbas.

    Cómo anotarse

    Los interesados en sumarse a cualquiera de las disciplinas deberán realizar el trámite de manera presencial. El registro permanecerá abierto de lunes a viernes, en horario de 7,30 a 13,30, en las oficinas de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chimbas, ubicadas en la intersección de Laprida y 25 de Mayo.

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