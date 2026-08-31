La UCCuyo aportará más de 1.000 nuevos profesionales a San Juan a partir de septiembre

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) se encuentra en plena cuenta regresiva para llevar a cabo uno de los hechos más relevantes de su calendario académico: los actos de colación de grado de las distintas facultades e institutos que conforman la institución.

La UCCuyo ahora apunta a fortalecer la formación de los alumnos de la Facultad de Derecho

A través de estas ceremonias, que se desarrollarán durante la primera quincena de septiembre, la provincia contará con más de 1.000 nuevos profesionales formados en sus aulas, preparados para insertarse en el mercado laboral y contribuir al desarrollo socioeconómico de la región.

Según precisaron desde el área de Comunicación de la universidad, el cronograma de entregas de diplomas dará inicio formal el 7 de septiembre . La modalidad dispuesta establece la realización de una ceremonia por día correspondiente a cada unidad académica, finalizando el 16 de septiembre . La fecha de cierre no es casual: precede inmediatamente al aniversario de la UCCuyo, que se conmemora cada 17 de septiembre.

El número total de egresados para este periodo alcanza los 1.021 graduados . Sin embargo, al contemplar los actos previos realizados a lo largo del año académico, como la colación de la Facultad de Ciencias Médicas en el mes de abril, que aportó 154 profesionales, la cifra total asciende a 1.175 nuevos titulados .

El desglose por unidad académica refleja el alcance de la oferta educativa de la casa de estudios y la distribución de los nuevos profesionales por áreas del conocimiento:

Facultad de Filosofía: 294 egresados

294 egresados Área de Educación: 217 egresados

217 egresados Escuela de Seguridad: 140 egresados

140 egresados Facultad de Ciencias Médicas: 120 egresados

120 egresados Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 110 egresados

110 egresados Instituto Santa María: 100 egresados

100 egresados Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas: 99 egresados

99 egresados Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: 41 egresados

Estas cifras remarcan la consolidación de áreas clave como las Ciencias Humanas, la Educación y la Salud, al tiempo que sostienen un flujo constante de graduados en el ámbito económico, jurídico y de la seguridad ciudadana.

Reconocimientos, fe y celebración académica

Más allá de la entrega formal de los títulos académicos, los actos de colación mantendrán la tradición de otorgar distinciones especiales a aquellos alumnos y docentes que se hayan destacado por su accionar, rendimiento académico, compromiso institucional y vocación de servicio durante el ciclo lectivo.

Como preámbulo a la seguidilla de actos de colación, la comunidad universitaria está convocada a participar de las actividades litúrgicas y de camaradería previas. La tradicional Misa por los Egresados se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 18:00 horas en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el predio universitario. Tras la ceremonia religiosa, las autoridades de la universidad compartirán un agasajo y brindis de honor con los flamantes graduados para celebrar la culminación de esta importante etapa formativa.